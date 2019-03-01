Гороскоп на сегодня: у Близнецов незначительные убытки, а Скорпионам необходимы перемены

Астрологический прогноз на 1 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Чрезмерная раздражительность принесет вам сплошные проблемы. Чтобы этого не допустить, нужно научиться спокойно реагировать на любую ситуацию.

Телец

Сегодня вы с удивлением для себя обнаружите, что способны на большее, нежели могли себе представить. Вот теперь вы точно добьетесь желаемых целей.

Близнецы

Звезды сулят мелкие неприятности и незначительные убытки. За неудачами следуют успехи. Главное — не пропустить их, пребывая в унынии.

Рак

Нынче благоприятный день для принятия непростых управленческих решений. Только не рассчитывайте на моментальное изменение ситуации, выжидайте.

Лев

Можете позволить себе сделать на работе ровно столько, сколько необходимо на сегодняшний день, ни о каких заделах на будущее даже не думайте.

Дева

Будьте осторожны и предусмотрительны, не принимайте поспешных решений. Каждое ваше действие должно быть обдумано до мельчайших деталей.

Весы

Отличный день для серьезного разговора с начальством. Скорее всего, шеф поможет разрешению ваших проблем. Такое взаимопонимание нечасто случается.

Скорпион

Найдите хоть немного свободного времени в разгар рабочего дня для решения личных дел. Сегодня вам необходимы перемены, желательно — большие.

Стрелец

Нынче вам необходимо быть в центре событий. Слушать и слышать каждого, в этом потоке информации вы обязательно найдете ту, которая вам необходима.

Козерог

Постарайтесь не совмещать личную жизнь с общественной и трудовой деятельностью, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет, а проблемы вам ни к чему.

Водолей

Будьте сдержанными, это поможет вам сконцентрироваться на решении насущных задач. И чем быстрее вы их решите, тем раньше для вас наступят выходные.

Рыбы

Не рискуйте напрасно. Да и те действия, в которых вы абсолютно уверены, стоит выполнять с максимальной осторожностью, проверяя каждый свой шаг.

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