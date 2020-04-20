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Гороскоп на сегодня: у Близнецов планируются новые проекты, а у Раков – свидание

Астрологический прогноз на 20 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 06:48

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Овна

Старайтесь сегодня быть максимально тактичными и сдержанными. Тогда сможете рассчитывать на помощь от родных и близких вам людей, а она вам точно понадобится. Все амурные дела будут гармоничными и воодушевляющими.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Тельца

Если хотите достичь хороших результатов – действуйте самостоятельно. Это позволит проконтролировать все процессы и не допустить утечки. Налаживайте отношения с людьми, заводите новые знакомства и деловые контакты. Для романтических отношений также удачная полоса.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Близнецов

Смело беритесь за новые проекты, налаживайте отношения с партнерами и коллегами. Можете получить выгодное деловое предложение – обдумав, не тяните с ответом. С любимым человеком у вас есть шанс вывести отношения на новый уровень.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Рака

Вас ждет сегодня много интересных дел, связанных с работой. Обязательно беритесь за их выполнение и показывайте хорошие результаты – начальство их оценит. Сможете приблизиться к исполнению своей мечты. Если вы не в отношениях – самое время пойти на свидание и влюбиться.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Льва

Если у вас есть важные дела, старайтесь делать их без посторонней помощи. Так вы сможете избежать многих ошибок и получить результат, которого хотите. В любовных отношениях вас ждут приятные сюрпризы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Девы

Вас ждет насыщенный день – новые предложения по работе, встречи и знакомства. Сможете многое успеть, главное – не сидите сложа руки, а действуйте. С любимым человеком избегайте выяснений отношений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Весов

Сегодня энергия и силы переполняют вас, идеи бьют ключом, и вы готовы к покорению мира. Главное, не забывать о передышках и не выматывать себя физически. С любимым человеком стоит проявить инициативу, тогда вы сможете вывести отношения на новый уровень.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Скорпиона

Если в чем-то сомневаетесь, не беритесь за эти дела и не делайте никаких шагов. Рискуете допустить много ошибок и в результате получить еще и плохое настроение. Избегайте ссор, выяснения отношений и каких-либо конфликтов – сохраните свое душевное равновесие.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Стрельца

День ожидается спокойный и без каких-либо эмоциональных всплесков. Воспользуйтесь этим периодом для обретения душевного равновесия. Сделайте сегодня то, что подарит вам спокойствие.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Козерога

Старайтесь контролировать свои эмоции, чтобы никого не обидеть. Особенно своих родных людей, которые часто обращаются к вам за советом. В делах любовных не спешите проявлять активность и инициативу – все ваши усилия останутся незамеченными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Водолея

Сегодня можете смело планировать важные дела и встречи, а к решению рабочих вопросов подходите творчески, тогда результат будет лучше. Отличное время для развития любовных отношений и романтических свиданий.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для Рыб

Если у вас есть какие-то вопросы к своему начальству, сейчас их лучше не решать. Избегайте споров и выяснения отношений. Так вы только себе настроение испортите и не получите желаемого. Вечером уделите время своему хобби.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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