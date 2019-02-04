Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

Астрологический прогноз на 4 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pixabay

Овен

Благодаря помощи со стороны ваше материальное положение может значительно улучшиться. Не забудьте поблагодарить человека, который вам помог.

Телец

Даже если работа у вас надежная и стабильная и никаких изменений вы не планируете, вам все равно следует знать, что происходит на рынке труда.

Близнецы

Вас ожидает весьма непростой день, будет множество противоречивых событий. Если покажется, что кто-то подставляет вас, то вы ошибаетесь.

Рак

Вовремя организованная чашечка кофе значительно упростит вам переговоры. Не забывайте об этом, когда будете строить планы на сегодняшний день.

Лев

Вы будете завидовать какому-то более удачливому коллеге. Хотя, на самом деле, куда полезнее для вас было бы перенять положительный и интересный опыт.

Дева

Научитесь получать удовольствие от всего, что вы делаете. Даже если речь идет о надоевшей работе — с улыбкой трудиться куда продуктивнее.

Весы

Сегодня ни от чего нельзя отказываться — есть вероятность, что именно то предложение, которое вы не захотите принять, и будет самым лучшим.

Скорпион

В этот день вы будете пребывать в прекрасном расположении духа. Постарайтесь сохранять оптимизм и хорошее настроение в любой ситуации.

Стрелец

Обсудите вопросы вашей карьеры с человеком, мнению которого доверяете. Главное — не постесняться подойти и задать интересующий вас вопрос.

Козерог

В этот день у вас будет превосходное настроение, благодаря которому вы сумеете с легкостью справиться со всеми навалившимися на вас делами.

Водолей

Не вступайте в дискуссии, если вы не уверены в своей правоте на все 100%. В противном случае инцидент может окончиться неудачно для вас.

Рыбы

Плодотворному дню могут помешать напряженные отношения с коллегами, поэтому основная задача на этот день — не допускать конфликтов в коллективе.

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