Гороскоп на сегодня: у Близнецов время для продвижения по службе, а Козерогам необходимо наладить гармонию в семье

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вам будет непросто найти общий язык с коллегами: возможно, вам стоит в чем-то уступить, чтобы потом отвоевать свои позиции.

Телец

Если сегодня начнется разлад в личной жизни, это верный признак того, что с карьерой у вас все в порядке. Однако стоит ли игра свеч — решать вам.

Близнецы

Для вас действительно настало время для продвижения по службе, и его нельзя упускать, так что сейчас вы можете поговорить о карьерных перспективах с шефом.

Рак

Нынче результат трудовой деятельности превзойдет все ваши ожидания, даже самые смелые. Однако повторить такой успех будет не так просто.

Лев

Сегодня у вас вряд ли получится решить все проблемы одним махом. Лучше наберитесь терпения и ждите, пока ситуация не станет меняться к лучшему.

Дева

Из-за своей неорганизованности вы рискуете попасть в неприятную ситуацию. Соберитесь и приступайте к активным действиям как можно скорее.

Весы

Сегодня придется рассчитывать только на свои силы. Кроме того, дел ожидается гораздо больше, чем вы планировали на нынешний день.

Скорпион

Если срочно не придумаете что-то совершенно новое и оригинальное, то дело, над которым вы сейчас работаете, скорее всего, потерпит полное фиаско.

Стрелец

Вам следует действовать методично, спокойно, тщательно обдумывая каждый свой шаг. И не пытайтесь разрешить все дела одним махом, будьте терпеливы.

Козерог

Нынешний вечер придется посвятить решению домашних проблем и регулированию внутрисемейных отношений. Гармония в семье — залог вашего успеха.

Водолей

Не бойтесь задавать вопросы. Вы не выглядите глупо. Напротив, вашу заинтересованность и желание поработать высоко оценят и, возможно, поощрят.

Рыбы

Непредвиденные жизненные повороты не должны вас пугать. Не позволяйте никому вас обойти, наберитесь смелости и сами станьте победителем.