Гороскоп на сегодня: у Козерога могут попросить о помощи, а у Водолея – сложный период

Астрологический прогноз на 5 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 5 июля 2020 года. День будет насыщенным различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы себе запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Овна

Чтобы не испортить ни с кем сегодня отношения, лучше придерживайтесь нейтралитета. Если же вы уверены в своей позиции на все 100 процентов, то просто оставайтесь при своем мнении, не уговаривая никого. Это касается как рабочих, так и личных отношений.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Тельца

Сегодня вам могут поступить новые заманчивые предложения касательно работы. Но чтобы добиться успеха, вам необходимо будет приложить немного усилий и инициативу. Обратите внимание на свое здоровье.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Близнецов

Сегодня к вам придет некое озарение на те дела, которые раньше казались очень запутанными. Вы сможете найти решение своих давних проблем. Вечер обязательно уделите своему любимому человеку и семье – это позволит вам отдохнуть, расслабиться и переключить свое внимание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Рака

Будьте внимательнее к людям, которые сейчас находятся рядом с вами – они могут помочь вам осуществить то, о чем вы давно мечтали. Будьте сдержаннее и спокойнее – это поможет вам избежать стресс. Вечер обязательно уделите себе и своему хобби.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Льва

Сегодня вам необходимо быть в курсе всех важных дел. Это поможет вам быть популярными и востребованными как в рабочих делах, так и в делах душевных. Будьте открыты к новым знакомствам – так вы можете встретить любимого человека.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Девы

Перемены придут в вашу жизнь очень скоро, будьте к ним готовы и воспринимайте с улыбкой. Вес, что будет послано вам – непременно принесет позитив. Будьте ответственными за свои слова, если даете обещания – выполняйте их или не говорите о них вовсе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Весов

Все, что вы будете хотеть, будет с вами происходить. Поэтому будьте аккуратнее со своими словами, поступками и желаниями, если они имеют негативный окрас. Вечер обязательно проведите в приятной компании с любимыми людьми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня все давние вопросы и проблемы вы сможете легко решить, если не будете сидеть сложа руки. Если вам кто-то неприятен в общении – старайтесь просто избегать его. Не берите на себя обязанности, которые не сможете выполнить. Займитесь обязательно здоровьем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Стрельца

Сегодняшний день постарайтесь посвятить себе. Старайтесь делать только то, что вам приносит удовольствие и общаться только с приятными людьми. Это станет для вас отличной перезагрузкой и возможностью изменить свою жизнь.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня вас могут попросить о помощи и если это не будет идти в разрез с вашими ценностями и планами, обязательно помогите. Таким образом вы не только поможете человеку, а и преодолеете свои личные барьеры.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Водолея

Сейчас у вас начался сложный период, когда не все идет так, как вы себе запланировали. Но руки опускать не стоит – необходимо браться за работу и активно добиваться результатов, реализации желаемого. Держите эмоции при себе иначе можете только усугубить ситуацию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2020 года, для Рыб

Сейчас у вас идет своеобразный жизненный экзамен, от сдачи которого будет завесить развитие ваших дел в будущем. Старайтесь не делать каких-то резких телодвижений и перемен в любой сфере вашей деятельности. Ссоры и конфликты могут выбить вас из колеи, поэтому лучше придержите свои эмоции – вам это будет полезнее.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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