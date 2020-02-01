Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

Астрологический прогноз на 1 февраля для всех знаков зодиака

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Овна

Сегодня вы почувствуете усталость во всем теле и захотите сделать передышку. И это правильно, ведь вы сами себя просто загнали. Выспитесь сегодня, обязательно хорошо и правильно питайтесь, проведите время с родными людьми. Это зарядит вас положительной энергией и позволит расслабиться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Тельца

В последнее время вы взвалили на себя слишком много работы и поэтому ваша психика может не справляться с нагрузкой. Постарайтесь сегодня больше времени уделить себе и расслабиться. Сходите на массаж или сделайте любимую косметическую процедуру. Вечер проведите с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Близнецов

Отличный день, чтобы заняться домашними делами и провести день с семьей. Не стоит сегодня принимать важных решений и заниматься серьезными задачами, иначе можете здорово напортачить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Рака

Сегодня постарайтесь максимально избегать конфликтных ситуаций, иначе рискуете попасть в скандал. При возможности, возьмите на работе отгул и проведите день в спокойствии. Идеальным вечером станет проведенное время с любимым человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Льва

Импульсивные и необдуманные поступки могут стать камнем преткновения в отношениях с окружающими. Постарайтесь сегодня контролировать свои эмоции и действия, чтобы не попасть в скандальную историю. Лучше уделите время своим близким.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Девы

Отличный день, чтобы завести новые знакомства и провести субботу в движении, например, прогуляйтесь по городу. Это поможет отвлечься от рутины, подарит новые впечатления и контакты. Вам просто необходимо максимально расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Весов

Все идеи, которые у вас накопились, пора реализовывать в жизнь. Сейчас для этого плодотворный период и вы непременно сможете достичь большего. Главное – не лениться и заручится поддержкой влиятельных друзей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Скорпиона

Позвольте себе сегодня ничего не делать. Просто действуйте так, как вам хочется – долго спите, завтракайте вне дома, гуляйте по городу или пролежите весь день перед телевизором. Главное ваше задание на сегодня – отдохнуть душой и телом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Стрельца

Вас очень давно гложет то, что ваши идеи так и остаются в голове, а в результате нет никаких действий. Пора это менять и браться за дело. Верьте в себя и у вас все получится.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Козерога

Сегодня вас ждет только позитив, любовь и понимание. Удачное время, чтобы провести его с родными и близкими людьми, которые только усилят ваш позитивный настрой. Насладитесь сегодняшним днем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Водолея

Обратите внимание на то, как вы проводите свое свободное время и откажитесь на время от социальных сетей. Возьмите в руки книгу, запишитесь на курсы или прослушайте полезный тренинг онлайн. Вечером обязательно пригласите любимого человека на свидание – и вы, и ваша половина останутся в восторге.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, для Рыб

Вам сегодня непременно повезет и вы сможете достичь своей цели, исполнить давнее желание и воплотить заветную идею. Не сидите на одном месте, прогуляйтесь по городу или отправляйтесь на экскурсию вместе со своей семьей. Сегодня вас ожидает приятный сюрприз от любимого человека.

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