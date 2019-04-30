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Гороскоп на сегодня: у Козерогов удачный день, а Весам важно побыть с семьей

Астрологический прогноз на 30 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 08:30
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Овен

Не будьте слишком легкомысленным и не принимайте непродуманные решения. Ошибка, сделанная в этот день, может привести вас к крупным финансовым потерям.

Телец

Для того, чтобы вас поняли правильно – выражайте свою мысль предельно четко, так, чтобы не допустить возможности различных толкований. И было бы неплохо, если б у разговора были свидетели.

Близнецы

В ближайшее время вас ждут серьезные испытания. Шеф решит проверить вашу готовность справиться с новой ответственной должностью. Покажите все, на что вы способны.

Рак

Пока конкуренты немного ослабили хватку, вам необходимо действовать. Чем активнее вы проявите себя сейчас, тем дальше вы сможете уйти вперед! Это ваш шанс, воспользуйтесь им.

Лев

Будьте готовы много общаться, сегодня это даст вам шанс найти нового постоянного и весьма ценного клиента, который поможет зарекомендовать себя как отличного работника.

Дева

Нынче вы преуспеете в любом начатом деле, а поэтому следует посвятить его приобретению новых навыков. Кто знает, может быть, ваше новое хобби и в карьере вам поможет.

Весы

Нынешний день звезды рекомендуют провести в кругу семьи. Сегодня главным будет общение с близкими, которое подарит положительные эмоции, а выбор места для общения придумайте сами.

Скорпион

Постарайтесь выполнить данное вами обещание, только в этом случае вы можете рассчитывать на ответную поддержку в будущем. И впредь не разбрасывайтесь словами, если не уверены, что сможете их воплотить.

Стрелец

Некоторые вопросы потребуют от вас концентрации внимания. Подобные ситуации уже случались, осталось только вспомнить, каким образом вы их разрешали.

Козерог

Ваши дела сегодня будут складываться невероятно удачно. Вам представится удивительный шанс найти помощника и советчика, причем абсолютно неожиданно.

Водолей

Сегодня вы сможете поговорить о том, о чем давно планировали. Результаты бесед будут, вне всякого сомнения, чрезвычайно продуктивными и в отношении карьеры тоже

Рыбы

Сегодняшний день стоит посвятить анализу эффективности собственной деятельности. Может быть, есть смысл в ближайшее время сменить сферу деятельности.

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Источник: Сегодня
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