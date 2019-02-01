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Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

Астрологический прогноз на 1 февраля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 04:10
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня

Овен

Возьмите себя в руки и постарайтесь не критиковать шефа, поскольку вы не владеете всей ситуацией и не можете ее оценить в полном объеме.

Телец

Сегодня может возникнуть несколько довольно нестандартных ситуаций, требующих небольших денежных затрат. Не волнуйтесь, все поправимо.

Близнецы

Ваши планы сегодня может нарушить неуверенность. Чтобы не быть скованными по рукам и ногам, лучше разберитесь, в чем причина низкой самооценки.

Рак

Сегодня будет довольно суматошный день. Придется приложить усилия для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, которая так и хочет выйти из-под контроля.

Лев

Благоприятный день для заключения сделок. Даже у самых рискованных есть шанс оказаться успешными. От вас требуется быть предельно внимательным. 

Дева

Хватит сетовать на судьбу — берите себя в руки и приступайте к работе. В противном случае выходные придется потратить на решение служебных дел.

Весы

В этот день придется решать вопросы и личного, и служебного характера. Сделайте все возможное, чтобы за сегодня изменить ситуацию в свою пользу.

Скорпион

От разного рода идей не будет отбоя. Возьмите блокнот и записывайте, чтобы ничего не забыть! Все, что вы сегодня придумаете, пригодится вам в дальнейшем!

Стрелец

В сложной ситуации обратитесь за советом к людям, не связанным со сферой вашей деятельности. Взгляд со стороны окажется весьма полезным.

Козерог

День будет связан с многочисленными поездками. Но если вы умудритесь провести его не выходя из офиса, то многие возможности окажутся недоступны.

Водолей

Решения в этот день принимать не рекомендуется. Работайте медленно и размеренно — тогда ваши действия принесут куда лучший результат.

Рыбы

Суета поглотит вас, не оставив времени, чтобы и расслабиться хоть на минутку. Сегодня придется хорошенько потрудиться, а отдыхать будете в выходные.

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Источник: Сегодня
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