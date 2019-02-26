Гороскоп на сегодня: у Рыб напряженный день, а у Тельцов возможны неожиданные денежные поступления

Астрологический прогноз на 26 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Чем больше вы боитесь неудач, тем труднее будут казаться ваши дела — как рутинные, так и неожиданные. Вы вполне можете справиться с любыми проблемами.

Телец

Сегодня возможны неожиданные денежные поступления. Любая финансовая помощь сейчас будет вам очень кстати, так что день окажется весьма удачным.

Близнецы

Направьте все силы на решение самых сложных рабочих задач. И пусть вас не пугают трудности, сегодня удача целиком на вашей стороне.

Рак

Основное занятие на этот день — доделать то, что вы в последнее время откладывали. Не справляетесь сами — просите о помощи, но выполните работу.

Лев

На службе сложится вполне благоприятная ситуация, но вот только сможете ли вы сделать ее еще более выгодной — зависит только от вашей находчивости.

Дева

Сегодня, помимо решения разного рода деловых вопросов, вам стоит обратить внимание на проблемы близких людей. Они явно нуждаются в вашей поддержке.

Весы

От вашего красноречия и умения убеждать собеседника многое зависит. Сегодня у вас будет шанс переубедить кого угодно в собственной правоте.

Скорпион

Вам необходимо наметить четкий план действий и придерживаться его. Не поддавайтесь на убеждения тех, кто намерен заставить вас свернуть с пути.

Стрелец

Решительность в этот день вам не повредит. Не ждите у моря погоды, смелее беритесь за дела и доведите их до конца. Верьте в себя, вы справитесь.

Козерог

Бежать впереди паровоза бессмысленно и опасно. Вам лучше сбавить темп и обратить внимание на качество работы, а не на скорость ее выполнения.

Водолей

Служебный роман может негативно сказаться на вашей работе, однако если вы правильно расставите приоритеты, то одно другому не помешает.

Рыбы

Вас ожидает напряженный день. Постарайтесь приложить максимум усилий для того, чтобы выполнять большое количество дел за минимум времени.

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