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Гороскоп на сегодня: у Стрельцов не лучшее время для подписания бумаг, а Козероги могут получить все

Астрологический прогноз на 19 мая для всех знаков зодиака

Анна Ковпак
Сегодня, 05:26

Астролог Варвара Левская дала прогноз на вторник, 19 мая 2020 года. Старайтесь не поддаваться плохому влиянию и негативным мыслям. Уделите время себе и своим хобби.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Овна

Сегодня все принятые вами решения будут верными. Поэтому будьте смелее, не сомневайтесь в своих силах и двигайтесь вперед. Можете смело браться за любые дела – они принесут вам успех. Обязательно займитесь обустройством жилья.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Тельца

В карьере вас ждут большие перспективы и удача, поэтому не упустите свой шанс добиться успеха. Здесь вам нужны будут выдержка, чутье и профессионализм. Уделите внимание вашей физической форме.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Близнецов

Следите за своими словами и действиями, контролируйте эмоции и тогда вы сможете избежать скандалов и обид с вашими близкими. Любимый человек вас поймет, если вы попросите немного уединения – главное правильно ему об этом сказать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Рака

Вас ждет удачный период, когда все будет происходить по вашему сценарию: с начальством можно обсудить свои перспективы и даже рассчитывать на повышение, с родными людьми – понимание и благодать, а с любимым человеком – романтика. Вечер уделите себе и своим желаниям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Льва

В профессиональной деятельности не все может идти гладко, но не стоит отчаиваться – это временно. А пока, запаситесь терпением и не пытайтесь сделать всю работу сразу. Внутреннее равновесие и спокойствие помогут вам пережить этот напряженный день.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Девы

Сегодня вас ждет удачный день для решения рабочих вопросов – подписание деловых бумаг, переговоры и встречи пройдут успешно. Важно будет только подключить умение подстраиваться под различные ситуации и делать правильные выводы. Избегайте риска и не совершайте никаких махинаций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Весов

Сможете сегодня воплотить в жизнь свою давнюю мечту и реализовать давно запланированный проект. Но старайтесь не перегружать себя физическими упражнениями, иначе можете просто выдохнуться. Вечер посвятите себе и своим желаниям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Скорпиона

Звезды сулят вам сегодня хороший день, насыщенный приятными хлопотами по дому и с семьей. Сможете сделать то, что давно хотели, но никак не решались или не находили на это время. А вечер посвятите полностью себе и своим хобби – это здорово зарядит вас энергией.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня не лучшее время для подписания бумаг, важных совещаний и серьезных действий касательно работы. Лучшее, что вы можете сделать – выполнить то, что было запланировано ранее и переключиться на те занятия, которые доставляют удовольствие. Вечер обязательно уделите себе – сделайте любимую косметическую процедуру, почитайте книгу, посмотрите фильм.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Козерога

У вас сегодня есть замечательная возможность получить все, что вы хотите. Важно научиться видеть перспективы и двигаться вперед. Сегодня одиночество вам противопоказано, а вот общение с приятными людьми только поднимет настроение.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Водолея

Сегодняшний день будет позитивным во всех направлениях – в профессии будете блистать, друзья будут жаждать общения и встречи, а любимый человек будет вас боготворить. Старайтесь не избегать встреч и разговоров с давними знакомыми – это может быть хороший шанс для продвижения в карьере.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года, для Рыбы

Старайтесь не планировать на сегодня ничего серьезного и важного, а также не берите на себя повышенных обязательств. Старайтесь браться только за неотложные дела и хорошенько отдыхайте. Будьте сегодня активнее, тогда и чувствовать себя будете лучше.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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