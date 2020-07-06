Гороскоп на сегодня: у Тельца напряженный день, а Близнецам нельзя лениться

Астрологический прогноз на 6 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 6 июля 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Овна

Сегодня необходимо будет проявить стойкость и не боятся взять на себя ответственность. Высокая работоспособность и целенаправленность помогут вам снова прочно стать на ноги. Избегайте конфликтов и выяснения отношений.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Тельца

Сегодня у вас может получиться немного напряженный день, когда не будет времени даже перекинуться парой слов с другом. Но оно того стоит – получите хороший результат. Ваша продуктивность выльется в полезные контакты, новые проекты и отличный доход.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Близнецов

Сегодня противопоказано лениться и ничего не делать. Все идеи, которые будут сегодня возникать в вашей голове, обязательно нужно записывать на бумагу – так вероятность того, что вы ничего не забудете, выше. Проанализируйте свое финансовое положение и подкорректируйте домашний бюджет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Рака

Не проявляйте упорство по отношению к тем людям, с которыми хотите связать свою жизнь. Иначе вы можете их спугнуть или настроить против себя. Старайтесь быть мягче в делах любовных – ваша поддержка и тепло очень важны для вашего партнера.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Льва

Сегодня вам следует более тщательно следить за своими словами и поступками. Это поможет избежать ссор и выяснения отношений, а также не сорвать важную сделку. Вечером обязательно похвалите себя за сдержанность и контроль.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Девы

Старайтесь сегодня занять себя каким-то любимым делом, занятием, которое делает вас счастливее. Это поможет вам получить удовольствие от занятий и не тратить время на выяснения отношений с родными и близкими.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Весов

Сегодня вас ждет очень насыщенный день, который полностью будет состоять из важных дел. Сможете справиться с задачами, которые вы ранее откладывали или казались вам невыполнимыми. Избегайте серьезных трат.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня у вас по плану важные дела, которые нужно сделать в первой половине дня. А вот вторую половину постарайтесь распланировать так, чтобы можно было расслабиться и отдохнуть. Вечер уделите себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Стрельца

Хорошее время, чтобы взяться за решение старых задач, до которых все руки не доходили. Активная деятельность будет успешной, поэтому никакой лени сегодня быть не может. Вечер выделите для любимого человека.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Козерога

Ваше настроение сегодня может ухудшиться, поэтому постарайтесь не браться за важные переговоры, перенести совещания и собеседования. Важно запланировать дела, которые не будут влиять на ваше эмоциональное состояние.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Водолея

Сегодня вам будет под силу любая задача, поэтому запланируйте себе сегодня как можно больше дел. Свое вдохновение вы будете черпать из отношений с любимым человеком, поэтому постарайтесь уделить ему больше внимания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2020 года, для Рыбы

Вы можете получить хорошие вести с профессионального поприща – новая должность, повышение заработной платы могут сделать вас сегодня самым счастливым человеком. Вечер уделите себе.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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