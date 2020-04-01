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Гороскоп на сегодня: у Тельцов прилив энергии, а Раку нужно найти время для отдыха

Астрологический прогноз на 1 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:23

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Овна

Сегодня вам нужно быть максимально сосредоточенным и внимательным, если хотите переделать всю необходимую работу. Будьте готовы, что все дела будут даваться вам с большими усилиями. Романтические проявления чувств станут отличным утешением за тяжелый день.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Тельца

Сегодня вы будете чувствовать прилив сил и энергии, поэтому смело можете браться даже за самые трудновыполнимые дела. Если понадобиться совет – обратитесь к родственникам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы почувствуете, как возросла конкуренция среди ваших коллег. Старайтесь сами не поддаваться этому и реагировать на все спокойно. Вечер идеально будет провести за душевными разговорами с родным человеком.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Рака

Не старайтесь сегодня переделать всю работу и обязательно оставьте время на отдых. Если на работе не возникло неотложных дел, тогда лучше уделите больше времени своему партнеру и вашим отношениям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Льва

Сегодняшний день лучше посвятите не рабочим вопросам, а своим близким. Займитесь бытовыми делами, устройте семейную встречу или хотя бы обзвоните своих родственников. Такое общение наполнит вас необходимыми положительными эмоциями и укрепит вашу связь с семьей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Девы

Решение рабочих задач сегодня может занять больше времени, а на их решение уйдет больше сил. А вот с любовными делами у вас все складывается удачно. Выделите вечер для романтики.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Весов

Все ваши начинания сегодня будут очень эмоциональными. Вы будете чувствовать себя уверенно, поэтому сможете добиться успеха в рабочих делах. В любовных делах у вас также полоса успеха – смело проявляйте чувства и вам ответят взаимностью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Скорпиона

На работе старайтесь не браться за все и сразу, а постепенно выполняйте задачи, выбирая наиболее перспективные. Во второй половине дня могут возникнуть разногласия с любимым человеком – будьте сдержаннее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Стрельца

Все события, которые сегодня с вами происходят нужно воспринимать критически и подходить к решению вопроса серьезно. Осторожнее будьте с новыми знакомыми и не перегружайте себя физическими упражнения – можете себе навредить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Козерога

Хороший день, чтобы браться за новые дела, заводить новые знакомства и пускаться в любовные приключения. Уделите сегодня время себе и своим желаниям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Водолея

Вас сегодня могут критиковать, постарайтесь реагировать на все спокойнее. А вот на любовном фронте все гораздо радужнее – можете смело проявлять свои чувства и получите взаимность. Берите инициативу в свои руки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года, для Рыб

Сегодня вас ждет спокойный день, когда сил и энергии будет хватать на то, чтобы переделать все запланированные дела. Порадуйте себя покупкой – она очень поднимет вам настроение.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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