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Гороскоп на сегодня: у Водолея и Рыб удачный день для решения рабочих дел

Сегодня, 05:39

Астрологический прогноз на 18 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 18 июля 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Овна

Сегодня вас ждет довольно энергичный день, когда все запланированное будет совершаться быстро и гарантированно. Не грустите, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека отличается от вашей собственной. Просто придерживайтесь своей точки зрения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Тельца

Сегодня все ваши профессиональные вопросы будут решаться только при наличии вашей активности и заинтересованности в делах. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями. Могут даже завязаться новые романтические отношения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Близнецов

Старайтесь сегодня держать руку на пульсе и анализировать все поступившие предложения. Не спешите с решениями и не делайте поспешных выводов. Возможны острые ситуации, обиды, но нужно держать себя в руках и стараться контролировать эмоции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Рака

День для вас выдастся очень активным и насыщенным. Это здорово вас порадует, особенно результатами к концу дня. Вечер проведите за занятием, которое вас вдохновит и порадует.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Льва

Все свои вопросы сегодня старайтесь решить мирным путем, тогда и победа непременно будет за вами. Хорошее время для работы с документами и заключения сделок. Хороший день для тех, кто хочет изменить свою личную жизнь в лучшую сторону.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Девы

Старайтесь сегодня не торопиться с решением рабочих вопросов – можете упустить что-то важное. Эмоции также лучше сдерживайте, чтобы избежать споров и конфликтов. Новые знакомства окажутся очень полезными. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Весов

Старайтесь творчески подойти к решению рабочих дел, тогда получите не только хороший результат, но и отличное настроение. Проявите осторожность к новым деловым предложениям. Избегайте любых махинаций и авантюр.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Скорпиона

Старайтесь сегодня ставить перед собой только реальные и выполнимые цели, тогда сможете вечером порадоваться хорошему результату. Избегайте любых конфликтов и выяснения отношений. А вот для новых романтических увлечений время подходящее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Стрельца

День будет удачным для различных встреч, совещаний и заключения договоров. А вот спорт поможет восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус. Можете рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня можно смело браться за новые дела и задачи, расширять поле своей деятельности. При этом не пытайтесь переложить свои обязанности и ответственность на других людей. Уделите сегодня особое внимание родным людям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ожидает удачный день, когда все будет легко решаться как в личных делах, так и в рабочих. Старайтесь не растрачивать свою энергию на людей, которые этого не заслуживают. Вечер проведите в приятной компании, чтобы восполнить свои силы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2020 года, для Рыб

Сегодняшний день будет очень результативным в делах. Старайтесь не идти на поводу у эмоций и не принимать поспешных решений. По возможности избегайте общества случайных знакомых.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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