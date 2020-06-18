Гороскоп на сегодня: у Водолея удачный период для работы, а Рыбам – нельзя ничем хвастаться

Астрологический прогноз на 18 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 18 июня 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен различными событиями, связанными с вопросами карьеры. Будьте спокойнее и терпимее и у вас получится все легко решить с наименьшими последствиями.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Овна

Сегодня можете нарваться на конфликт, если не будете идти на компромисс. Это неудачное время для заключения различных сделок и соглашений. Будьте осторожны с финансами и не тратьте много денег.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Тельца

Возьмитесь за новые проекты и те дела, которые вы давно планировали, но так и не смогли реализовать. Новые знакомства и хобби помогут отлично провести время и отдохнуть. Вечер проведите в приятной компании.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Близнецов

Любые деловые вопросы будут решаться сегодня просто и быстро – главное, знать чего ты хочешь и двигаться к намеченной цели. Будьте смелее и амбициознее, тогда день будет очень удачным для вас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Рака

Не беритесь сегодня за слишком сложные, замысловатые дела и масштабные проекты. Избегайте чрезмерных физических нагрузок и больших трат. Вечер посвятите планированию дел.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Льва

Ваша возможность быстро сориентироваться в обстановке и приспособится к новому, помогут добиться хороших результатов в работе. Но все же стоит обратить внимание на свое здоровье, чтобы не переоценить свои силы. Больше слушайте других людей и никого не осуждайте.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Девы

На сегодняшний день лучше не планировать ничего масштабного, никому ничего не обещать, потому что выполнить это будет сложно. Будьте внимательными к деньгам и не игнорируйте советы опытных знакомых.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Весов

Сегодня не нужно брать на себя слишком много обязанностей – обязательно распределите их с другими членами семьи и коллегами. При этом не стоит быть слишком откровенными и рассказывать все сокровенное, иначе это может быть использовано против вас. Будьте терпимее с близкими.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Скорпиона

Хороший день, чтобы решить множество рабочих вопросов. Можете смело назначать деловые встречи, переговоры, отправляться на собеседование. Поиски новой информации обернутся успехом. А вот в вопросах финансовых стоит быть предельно аккуратными, чтобы не наломать дров.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы можете почувствовать себя очень уставшим и лишенным сил – не стоит заставлять себя что-то делать. Позаботьтесь о своем здоровье, приведите внешность в порядок. А вечером обязательно постарайтесь расслабиться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Козерога

Сегодня вам может понадобится помощь коллег в решении какого-то важного вопроса. Не стесняйтесь спросить у кого-то совет или помощь – это только пойдет вам на пользу. Удачный день для любовных дел.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Водолея

У вас сейчас очень удачный период для профессиональной деятельности. Свобода действий и желание заработать помогут вам получить хороший результат. Если вас что-то не устраивает в отношениях с любимым человеком, то для начала стоит разобраться в себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года, для Рыбы

Сегодняшний день может внести сумятицу в ваши рабочие дела. Не стоит сильно на них реагировать – возьмите все под контроль и вам станет легче. Не хвастайтесь сегодня ни перед кем ни своими успехами, ни новыми знакомыми, ни покупками.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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