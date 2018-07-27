Гороскоп на сегодня: Весам лучше не браться за важные дела, а Козероги могут расслабиться

Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю. Фото: depositphotos.com

Овен

В погоне за успехом постарайтесь не забывать о тех, кого любите вы и кто любит вас. Уделите им сегодня немного времени, им небоходимо внимание.

Телец

Не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет.

Близнецы

Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия.

Рак

Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Траты придется урезать, потому что бюджет может не выдержать ваших желаний.

Лев

Не давайте воли своему воображению сегодня – оно может ни на шутку разыграться и представить даже то, чего нет. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень рационального человека.

Дева

Внимательно осматривая свою собственность, вы сегодня склонны будете удивиться: "И это все?!" Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого не достойны. Любовь, здоровье и семья цены не имеют.

Весы

Что касается важных дел, намеченных на сегодня, о них лучше забыть сразу, ничего толкового у вас, пожалуй, не получится.

Скорпион

Степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно, если не получается – лучше остаться в одиночестве.

Стрелец

Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке – таким образом вам попытаются втянуть в авантюру. Дейтсвуйте с умом, и сумеете избежать неприятностей.

Козерог

Сегодня вы можете позволить себе расслабиться и даже немного подурачиться. Но не увлекайтесь, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.

Водолей

Ложное движение может положить конец отношениям, верное – укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное – доверять близкому человеку.

Рыбы

Сегодня вы будете очень нужны своим близким, как семье, так и друзьям. Не то, чтобы вы были им не нужны в другие дни, просто нынче вам дадут это понять. Постарайтесь оправдать их ожидания.