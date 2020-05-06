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Гороскоп на сегодня: Весам следует остерегаться обмана, а Водолеи блеснут красноречием

Астрологический прогноз на 6 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 06:05

Читайте прогноз на вторник, 6 мая 2020 года. День полон подвохов: узнайте, кто из знаков зодиака рискует попасться на удочку мошенникам.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Овна

Вам следует проявлять повышенную осторожность в этот день. Если возникнут спорные вопросы с окружающими, не стоит лезть на рожон без крайней на то необходимости. Тише едете – дальше будете, оставаясь при этом на месте.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Тельца

Главная проблема сегодняшнего дня – это проблема выбора. С одной стороны, такое многообразие радует, потому что вы, наконец-то, можете себе позволить больше. Но с другой – вам будет сложно разобраться во всем самостоятельно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Близнецов

Будьте готовы к тому, что на вас свалятся проблемы близких людей. Из-за этого вам придется понервничать, а вот собственные потребности сами собой отойдут на второстепенный план. В результате все удастся решить благополучно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Рака

Не стоит сегодня заниматься решением юридических вопросов, лучше перенести их на другое время, а этот день потратить на развитие собственного бизнеса. Возможно, вам потребуется совет более опытного специалиста.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Льва

Увы, на первый план выйдут вопросы личного характера, и вам придется их решать в ущерб своей работе. Любимый человек потребует внимания и участия, поэтому постарайтесь найти время и просто поговорить с ним по душам.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Девы

Довольно скучный, хотя и продуктивный день. Сегодня вам придется с головой уйти в решение рабочей рутины или бытовых вопросов. Но вы легко со всем этим справитесь, особенно если обратитесь за помощью к проверенным друзьям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Весов

День таит в себе подвохи, так что не стоит быть слишком доверчивыми. Проверяйте полученную информацию, прежде чем принимать ответственные решения. У вас хватит способностей добиться успехов в поставленной задаче.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Скорпиона

Будьте готовы к тому, что сегодняшний день будет напряженным и вы с трудом сможете найти общий язык с окружающими. Вас как будто не слышат или не хотят понимать. А потому постарайтесь провести этот период в уединении.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Стрельца

Плодотворный день, когда вам будут легко даваться новые знания, а от самого процесса обучения вы даже получите удовольствие. Так что старайтесь использовать время максимально с пользой для себя. Лениться вам противопоказано.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Козерога

Вам могут поступить необычные предложения от партнеров, к которым стоит отнестись с осторожностью. Лучше перестраховаться, чтобы потом не жалеть о содеянном. Поберегите здоровье и старайтесь не переохлаждаться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Водолея

Вам пригодится способность убеждать людей и талант красноречия. Благодаря этому вы сможете привлечь единомышленников вокруг своих идей и добиться желаемой цели. Однако вам придется выбирать между дружбой и выгодой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2020 года, для Рыб

Ваши знакомые или партнеры могут поднять сложные вопросы, на которые вам предстоит отвечать. Так что будьте готовы: при необходимости исправьте свои грехи и подтяните старые задолженности, о которых вам также напомнят.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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