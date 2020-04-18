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Гороскоп на сегодня: Водолеи смогут решить все рабочие дела, а Рыбы – заняться домашними

Астрологический прогноз на 18 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:32

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Овна

Отличный день для планирования важных дел, переговоров и различных рабочих мероприятий. А вот в делах амурных ничего не планируйте, а просто наслаждайтесь общением и обществом друг друга. Проявите терпение.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Тельца

На работе не стоит делать резких движений, заявлений и проявлять категоричность. Лучше побудьте сегодня наблюдателем со стороны. Это поможет избежать конфликтов и недопонимания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Близнецов

Сегодняшний день будет наполнен повседневными хлопотами, поэтому старайтесь составить рабочий график так, чтобы все успеть и при этом не нервничать. Удачное время для учебы и получения новых знаний.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Рака

Вопросы, которые связаны с финансами, бизнесом и работой лучше отложить на другой день, чтобы все хорошенько продумать. Настроение вам поднимут встречи с друзьями и родственниками. А если сделать это проблематично – телефонный звонок также подойдет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Льва

Сегодня вам поступит выгодное предложение по работе и таким образом вы можете получить повышение и карьерный взлет. Главное – оставайтесь собой и двигайтесь вперед, не оглядываясь на тех, кто пытается вам вставить палки в колеса.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Девы

Если вы будете активны и продуктивны сегодня, то получите колоссальное удовольствие от дня. Старайтесь не суетиться и не отвлекаться на мелочи, тогда и сможете довести начатые дела до конца. Новые деловые связи и знакомства поднимут настроение и вдохновят на действия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Весов

Не пытайтесь за сегодня переделать всю работу. Больше отдыхайте и занимайтесь только теми делами, которые приносят вам удовольствие. Займитесь своим здоровьем и скорректируйте питание.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Скорпиона

Смело беритесь сегодня за новые дела и проекты, которые давно хотели, но все откладывали. Сейчас – самое удачное для них время. Любовные дела также будут на высоте – отношения выйдут на новый уровень, а если вы одиноки – то встретите сегодня человека, которого полюбите.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Стрельца

Сможете сегодня решить вопросы, которые давно не давали вам спокойно жить. Причем сделаете это быстро и очень просто. На самом деле – просто пришло их время. На помощь не рассчитывайте, полагайтесь только на себя, тогда никому ничего не будете должны.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Козерога

Сегодня у вас удачный день – будут решаться любые дела. Постарайтесь на сегодня запланировать как можно больше важных встреч и вечером будете невероятно горды собой. Вечер, к слову, хорошо бы разделить со своим любимым человеком, который с удовольствием разделит с вами успех.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Водолея

Хороший день, чтобы решить все свои дела дистанционно, поэтому любые встречи в офисе отложите на другой день. Старайтесь решать все вопросы мирным путем. Хороший день для дружбы и любви.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, для Рыб

Сегодня удачный день для решения семейных и бытовых дел, когда вам удастся выполнить все, что вы планировали по дому. В отношениях с любимым человеком будьте немного сдержаннее, чтобы не спровоцировать скандал.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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