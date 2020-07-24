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Гороскоп на сегодня: Водолей сможет реализовать задуманное, а Рыб ждет удачный день

Сегодня, 05:33

Астрологический прогноз на 24 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 24 июля 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Овна

Чтобы достичь успеха, вам непременно нужно быть очень проницательным, общительным и дипломатичным. Заручитесь поддержкой близких – и вы точно будете на высоте на всех фронтах. Вечер уделите себе и своим мыслям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Тельца

Старайтесь браться сегодня за те дела, которые не требуют от вас всех ваших усилий, а также физических затрат. Иначе не успеете сделать все, что запланировали, и будете разочарованы. В начале дня составьте план дел и действуйте согласно его пунктам. Так вы точно ничего не упустите.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Близнецов

Сможете решить сегодня даже самые сложные задачи. Для начала надо правильно сориентироваться в ситуации, а потом только действовать. Если нужен совет или помощь – не стесняйтесь за ней обращаться. Уделите время своим друзьям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Рака

Вы окажетесь сегодня в центре внимания, поэтому к вам будут прикованы взгляды многих людей. Старайтесь оставаться собой и делать то, что приносит вам удовольствие. Так вы сможете решить все свои дела без ущерба эмоциональному состоянию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Льва

Смело можете браться за дела, которые требуют от вас много сил и энергии. Вам удастся найти достойное применение своей энергии и решить много дел, которые непременно нужно довести до конца. Позаботьтесь о своем психологическом и физическом состоянии.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Девы

Сегодня вам необходимо будет обязательно нагрузить себя физическими упражнениями различной силы и интенсивности. Это поможет вам держать себя в руках и переключиться с решения важных вопросов. Воздержитесь от выяснения отношений с любимым человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Весов

Сегодня ваше хорошее настроение станет мотиватором для многих людей из вашего окружения. Посвятите день планированию дел на ближайшие два месяца. Серьезные физические нагрузки не рекомендуются.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы можете получить хороший отпор и решение важных вопросов перенесется на неопределенное время. Постарайтесь держать себя в руках, запастись терпением и настроиться на положительное решение дел. Живите сегодняшним днем и не отказывайте себе в маленьких радостях.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Стрельца

Если почувствуете усталость – перенесите дела на другой день. А сегодня постарайтесь отдохнуть, порадуйте себя любимой процедурой, покупкой или десертом. Вы этого заслужили.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня у вас появиться шанс завести отношения с тем, кто вам приятен. Поэтому не старайтесь строить из себя кого-то, будьте собой, настройтесь на позитив и веселье. Тогда и день подарит вам только положительные эмоции.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Водолея

У вас начинается очень удачный период для реализации своих планов и идей. Главное , что необходимо сделать – быть активным и целенаправленным. Старайтесь никого и ничего не критиковать, а просто качественно делать свою работу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года, для Рыб

Хороший и удачный день вас сегодня ждет. Поэтому старайтесь правильно расставлять приоритеты, не брать на себя повышенных обязательств и не сильно себя загружать. Обязательно уделите время своему здоровью и проследите за питанием.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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