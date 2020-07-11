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Гороскоп на сегодня: Водолей завершит все дела, а Рыб ждет душевный день

Сегодня, 05:57

Астрологический прогноз на 11 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 11 июля 2020 года. День будет хорошим и наполненным различными событиями, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различные мероприятия. А вечер обязательно проведите с любимым человеком.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Овна

Вас ждет сегодня спокойный и размеренный день. Сможете легко завершить начатые дела и приступить к реализации новых. Смело отправляйтесь на шопинг и порадуйте себя чем-то приятным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Тельца

Вы сегодня непоколебимы перед любыми неурядицами – вам все по плечу. Поэтому планируйте на сегодня как можно больше различных дел, даже самых сложных. Ваша настойчивость будет вам помогать добиваться успехов. Смело заключайте долгосрочные соглашения и важные договоры.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете уязвимы и можете поддаться негативному влиянию, поэтому будьте осторожными. Особенно с новыми знакомствами. Избегайте конфликтов, ссор и выяснения отношений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Рака

Будьте сегодня смелее и ответственнее – тогда сможете добиться желаемого. Старайтесь быть веселее и позитивнее, чтобы завести новые знакомства и выгодные контакты. Вечер уделите любимому человеку.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Льва

Сегодняшний день пройдет в хорошем расположении духа, поэтому все, за что вы будете браться, будете делать с удовольствием. В любой ситуации можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Девы

Сегодня лучшее, что вы можете сделать, – это уйти с головой в дела. Старайтесь запланировать различные переговоры, встречи, совещания или собеседования. В рабочей сфере у вас будет получаться все хорошо. Ваша ранимость сегодня может вывести вас на эмоции, поэтому лучше отложите романтическое свидание на другой день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Весов

Сегодня лучше не браться за новые договоры и контракты, не планировать ничего серьезного. Лучше займитесь рутинными делами, которые вы выполняете уже на автомате. Общайтесь только с положительными людьми и получайте только положительные эмоции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы можете получить шанс улучшить свою жизнь. В чем именно он будет проявляться, сказать сложно, поэтому лучше будьте в полной боевой готовности, чтобы не проворонить его. Вечер проведите в приятной обстановке с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Стрельца

Никаких важных встреч на сегодня лучше не планировать – займитесь тем, что вам нравится. Избегайте выяснения отношений, ссор и конфликтов. Вечер лучше проведите в приятной компании.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня вам точно не получится докопаться до истины и реально оценить все риски ситуации. Поэтому лучше избегать подобных ситуаций. Если поступят новые предложения по работе – постарайтесь взять немного времени на то, чтобы все обдумать и проверить информацию.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Водолея

Хороший день для завершения уже начатых дел. А когда все закончите – можете смело браться за реализацию новых идей. Смело занимайтесь самообучением и повышением профессиональных навыков – все будет даваться вам сегодня легко. Не бойтесь просить о помощи у компетентных и знающих людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2020 года, для Рыбы

Сегодня вас ждет очень душевный день, когда вы будете копаться в себе, восстанавливать связь с окружающими и с собой. Полюбите себя, уделите внимание тому, что делает вас счастливыми и доставляет удовольствие. Общайтесь с людьми, которые вам приятны и заряжают вас позитивными эмоциями.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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