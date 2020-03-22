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Гороскоп на сегодня: Водолеям и Рыбам нужно уделить больше внимания своим возлюбленным

Астрологический прогноз на 22 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:09

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Овна

Старайтесь заниматься сегодня теми делами, которые не требуют от вас больших физических трудов и эмоциональных усилий. День подходит для романтических знакомств и свиданий.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Тельца

Сегодня ваше настроение будет меняться слишком часто и вам даже захочется согнать на ком-то свою злость. Но делать это не стоит, иначе рискуете разругаться с человеком, который просто попал под горячую руку. Лучше устройте длительную прогулку на свежем воздухе, чтобы восстановить душевное равновесие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодняшний день будет насыщен различными встречами и мероприятиями. Вы успеете многое сделать и доказать тем самым свою силу. Все хорошее, что сделаете сегодня – вернется к вам непременно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Рака

Берите инициативу в свои руки и сможете многого добиться. Хороший день, чтобы провести его с любимым человеком. Отправляйтесь на природу и проведите день вне дома и цивилизации, вам сегодня необходима природа.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Льва

Постарайтесь сегодня направить все ваши силы и энергию в правильное русло. Тогда и результат будет хорошим. Не ругайтесь и не лезьте в конфликты, будете потом во всем виноватыми. Вечером постарайтесь расслабиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Девы

Избегайте конфликтов и выяснений отношений. Насладитесь хорошим днем на природе с любимым человеком, которому сейчас очень нужно ваше внимание. Постарайтесь быть сегодня максимально расслабленными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Весов

Сегодня уделите надлежащее внимание планированию дел и важных проектов на ближайшие полгода. А также займитесь своим здоровьем – умеренные физические нагрузки и правильное питание должны стать для вас стилем жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Скорпиона

Постарайтесь сегодня провести время с пользой и максимально выложиться в этом направлении. Пройдите онлайн-курсы, прослушайте полезные лекции или прочтите книгу. Важно также поработать физически.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Стрельца

Постарайтесь сегодня делать только те вещи, которые приносят вам удовольствие. Иначе рискуете получить не только плохой результат, а и плохое настроение. Вечер не подходит для романтического общения, поэтому лучше проведите его дома в уединении.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Козерога

День обещает быть спокойным. Не перегружайте себя физическими упражнениями и настройтесь на позитив. Вечером порадуйте себя чем-то приятным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете полны сил и энергии, чтобы справиться с любыми вызовами. Постарайтесь уделить побольше времени своей семье и меньше спорить, чтобы не испортить душевный день.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет все получатся – смело беритесь за любое дело. Уделяйте больше внимания своему любимому человеку – совместная прогулка, поездка или просто просмотр фильма подарят вам положительные эмоции.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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