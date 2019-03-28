Гороскоп на сегодня: Водолеям не стоит принимать серьезных решений, а Овнам конфликтовать

Астрологический прогноз на 28 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Забудьте обо всех разногласиях в коллективе, если есть возможность — примирите конфликтующие стороны. Командная работа сейчас важна как никогда.

Телец

Не переоцените свои способности и больше доверяйте интуиции, чем советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях.

Близнецы

Вполне вероятно, что ваши расчеты на этот день не оправдаются. То ли вы слишком многого хотите, то ли слишком малого в состоянии добиться.

Рак

Этот день может быть плодотворным только в том случае, если вы переборете свою лень и приступите к работе. На чудо и помощь со стороны не рассчитывайте.

Лев

Навалившиеся в одночасье проблемы и так не дают вам покоя, а досадные мелочи могут привести в бешенство. Сконцентрируйтесь на чем-то глобальном.

Дева

Сегодня шеф не будет грузить сверхурочной работой, а значит, у вас есть возможность и самим сбавить темп и начинать строить планы на выходные.

Весы

Не торопитесь в принятии управленческих решений разного рода. Посоветуйтесь со всеми, с кем только можно, и лишь после этого действуйте.

Скорпион

Сегодня под воздействием свежего воздуха вам в голову придут свежие и замечательные идеи. Так что гуляйте, дышите и вдохновляйтесь в свое удовольствие.

Стрелец

Берите инициативу в свои руки. Так у вас появится возможность выполнить работу по своему усмот­рению. Только старайтесь делать это качественно.

Козерог

Нынче не самый лучший день для поиска новых деловых партнеров и инвесторов. Немножечко подождите — и ситуация обязательно развернется в вашу пользу.

Водолей

Принимать серьезные, особенно судьбоносные решения в этот день не рекомендуется, займитесь чем-нибудь менее важным, но не менее полезным.

Рыбы

С утра возможны конфликты с руководством из-за старого неразрешенного вопроса. Держите себя в руках и не показывайте своих эмоций.

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