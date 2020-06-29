Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно быть активными, а Рыбам – не спешить

Астрологический прогноз на 29 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 29 июня 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Овна

Сегодня удачный день для новых знакомств и рабочих контактов. К тому же вы можете получить выгодное деловое предложение. А вот в отношениях с любимым человеком все стабильно хорошо. Вечер проведите в романтической обстановке.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Тельца

Сегодня профессиональная деятельность может предоставить вам небольшие испытания. Вы сможете легко с ними справиться, если не будете сидеть сложа руки и проявите терпение. Можете рассчитывать на поддержку родных и близких людей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Близнецов

Чтобы хорошо справиться со всеми рабочими вопросами, необходимо сконцентрироваться на важном, взять ответственность за свои проекты и активно двигаться к цели. Больше внимания уделите сегодня своей семье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Рака

Вас ожидает сегодня очень результативный день, поэтому вы смело можете запланировать много дел и рассчитывать на удачу. Полезные деловые связи помогут в продвижении по карьерной лестнице. Старайтесь держать свои эмоции в позитивном ключе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Льва

Сейчас у вас начинается период активных действий. Если у вас уже есть какие-то запланированные дела, старайтесь уделить им больше времени. А вот вечер лучше проведите за бездельем или хобби, которое наполнит вас энергией.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Девы

Если будете упрямы и несговорчивы, то можете остаться не у дел. Лучше возьмите себя в руки, приведите мысли в порядок, напишите план действий и двигайтесь по всем запланированным пунктам. Вечер окажется благоприятным для романтических отношений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Весов

Хороший день для новых знакомств, встреч с друзьями и общения с семьей. Больше отдыхайте и не перегружайте себя домашними делами. Вечер проведите за занятием, которое приносит вам удовольствие и наполняет энергией.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Скорпиона

Прислушивайтесь сегодня к себе и своим ощущениям, ориентируйтесь на то, что приносит вам удовольствие и делает счастливым. Никаких скандалов, выяснений отношений и негатива – только хорошее настроение и смех.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы можете столкнуться с препятствиями, которые выльются в конфликт. Поэтому старайтесь контролировать свои эмоции, слова и поступки. Избегайте новых знакомств с противоположным полом – они не будут иметь продолжения.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день идеально подходит для составления планов на ближайшее время. Сядьте и четко все распишите, тогда легче будет двигаться вперед. Не стоит никому ничего сегодня обещать – занимайтесь только своими делами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Водолея

Сегодня вам непременно нужно быть активным и любопытным. Именно это позволит вам реализовать свою давнюю мечту и стать успешным в бизнесе. Не стоит сегодня совершать больших покупок – лучше посвятите все свое свободное время здоровью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2020 года, для Рыбы

Все, за что вы будете сегодня браться, стоит выполнять не спеша, ведь ориентироваться нужно не на количество сделанного, а не его качество. Новые знакомства и общение с людьми станут для вас сегодня кладезем хорошего настроения.

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