Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Близнецам могут сделать выгодное предложение

Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Овен

Для начала четко определитесь, какова ваша цель, а затем ищите пути ее достижения. А ваши близкие обязательно поддержат все ваши начинания.

Телец

Сегодня возможны конфликты с начальником, но постарайтесь научиться переносить их с долей философского подхода, ведь вы всегда найдете компромисс.

Близнецы

Нынче вам могут сделать выгодное предложение. Обдумайте его очень серьезно: возможно, это станет вашей новой постоянной работой.

Рак

Вы практически дошли до своей цели, не вздумайте останавливаться на передышку, осталось сделать последний рывок, чтобы стать победителем.

Лев

Не оставляйте ни единой неточности в деле, над которым вы сейчас работаете. Уделите этому несколько часов, иначе позже понесете убытки.

Дева

Вы взяли на себя слишком много и не укладываетесь в срок. В следующий раз лучше рассчитывайте свои силы, а сейчас придется поработать сверхурочно.

Весы

В последнее время направление деятельности вашей фирмы существенно изменилось. Не волнуйтесь, на вашей работе это не отразится.

Скорпион

Такого рвения к работе вы давно не испытывали. Теперь вы знаете, как сделать условия труда лучше или нашли решение задачи, над которой давно трудились.

Стрелец

Вам предстоит спонтанное выступление перед сослуживцами. Постарайтесь максимально точно, кратко и ясно изложить необходимую информацию.

Козерог

Сегодня вам предстоит выяснить, что именно ваш начальник думает о вас. Возможно, подобные сведения помогут вам улучшить ситуацию.

Водолей

Контролируйте свои эмоции, чтобы в один прекрасный момент они не возобладали над здравым смыслом. И будьте осмотрительны при общении с людьми.

Рыбы

Не торопитесь сегодня принимать ответственные решения. Посоветуйтесь с более компетентными в этом вопросе людьми, они подскажут, как быть.