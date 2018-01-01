Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно обуздать амбиции, а Весам – не рисковать

Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля. Фото: nastya_gepp pixabay.com

Овен

Звезды не рекомендуют вам перенапрягаться: значительно больше работы вы все равно не сделаете, а вот проблемы со здоровьем вполне могут начаться.

Телец

Сегодня вы будете слишком напористы. Не путайте ситуации, когда это хорошо для защиты своих интересов, а когда такое поведение уже выходит за рамки приличия.

Близнецы

На ваши плечи снова навалится груз работы, а у вас, как нарочно, сейчас обнаружилась масса важных дел вне службы. Придется как-то выкручиваться.

Рак

Сегодня самое время для налаживания деловых связей, ваше обаяние и умение убеждать помогут вам. Но не стоит браться за несколько дел одновременно.

Лев

Физический труд сегодня вам противопоказан. Так что не надейтесь передохнуть благодаря смене одного вида деятельности на другой.

Дева

Оказавшись среди незнакомых людей, вы сумеете покорить всех своей общительностью, искренностью и безграничным обаянием. Сегодня ваш звездный час!

Весы

Риск вам противопоказан, так как он неблагоприятно отразится на вашей трудовой деятельности. Берегите то, что имеете на данный момент.

Скорпион

Если вы ранее сомневались в правильности выбранной стези, то теперь вам выпадет шанс, чтобы наконец-то понять, что вы на правильном пути.

Стрелец

Нынче на вас навалится слишком много забот и проблем, касающихся жизни вне работы, что усложнит выполнение ваших служебных обязанностей.

Козерог

Прежде чем решиться на служебный роман, нужно подумать о последствиях и правильно расставить приоритеты. Тогда одно другому не помешает.

Водолей

Постарайтесь обуздать свои амбиции. Сейчас не самое удачное время для реализации задуманного, но в скором времени все изменится в вашу пользу.

Рыбы

Во что бы то ни стало нужно наладить благоприятную обстановку в коллективе, и сегодня эта важная миссия ляжет именно на ваши плечи. Действуйте.