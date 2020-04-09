Гороскоп на сегодня: Водолеям сложные проекты лучше перенести, а Рыбам – сконцентрироваться

Астрологический прогноз на 9 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Овна

Сегодня не ожидается никаких серьезных изменений. Старайтесь не ввязываться в конфликты и выяснения отношений. Ощутите огромную поддержку со стороны друзей и родных людей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Тельца

Можете сегодня смело планировать серьезные разговоры и деловые встречи – они пройдут успешно. Будете чувствовать себя уверенно и сможете добиться хороших рабочих результатов. Вечером порадуйте себя чем-то приятным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Близнецов

Все, что связано с любовью – встречи, признания, знакомства – будет иметь успех и принесет вам душевное тепло и радость. Одинокие Близнецы – найдут свою пару, а те, кто уже в отношениях – смогут их укрепить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Рака

Будете сегодня на высоте в решении рабочих вопросов, связанных с новыми проектами. Но вот общения с руководством все же лучше избегать. Позаботьтесь сегодня о своем здоровье.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Льва

Вас ждет сегодня благоприятный день. Если возьмете инициативу в свои руки, то сможете добиться хороших результатов на работе. Хорошее время для покупок и занятий спортом – укрепление здоровья сейчас очень актуально.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Девы

Прежде, чем принимать серьезное решение, необходимо обязательно все хорошо продумать. У вас будет много сил и энергии, чтобы добиться хороших результатов не только в рабочих, но и личных делах.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Весов

Вас сегодня ждет плодотворный день, насыщенный различными переговорами, обсуждениями, решениями и общением. При этом старайтесь не брать на себя слишком много обязательств и чрезмерных нагрузок. Занимайтесь делами, которые приносят удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Скорпиона

Все, что вы себе сегодня запланировали будет иметь успех – можете даже позволить себе небольшой риск, не опасаясь очень серьезных последствий. С любимым человеком старайтесь не выяснять отношения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Стрельца

У вас может случиться ссора или недомолвка с любимым человеком, что оставит вам неприятный осадок. Постарайтесь контролировать эмоции, чтобы не обидеть человека своими словами и поступками.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день идеально подходит для реализации своих идей и планов. Главное – не допускать халатности и не позволять окружающим вами манипулировать. Воздержитесь от критики и обидных слов в адрес любимого человека.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Водолея

Сложные проекты лучше отложить на другой день, а вот деловые переговоры и встречи – будут продуктивными. Мнение окружающих игнорировать нельзя, особенно, если дорожите их мнением.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года, для Рыб

Сегодня все дела будут требовать больших усилий и концентрации. К тому же поведение коллег может сильно отвлекать и не давать войти в рабочий ритм. Вечер посвятите себе и своим мыслям.

Какими чертами характера обладают люди в год Крысы – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться