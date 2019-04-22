Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

Астрологический прогноз на 22 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Подойдите творчески к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей. Не бойтесь экспериментировать, это принесет вам успех!

Телец

Ваши желания наконец-то совпадут с возможностями, извлеките максимум выгоды из данной ситуации. Принимайтесь за те дела, которые раньше откладывали.

Близнецы

В этот день вас ожидают некие трудности в отношениях с людьми. Наберитесь терпения и постарайтесь не повышать голос ни при каких обстоятельствах.

Рак

Самые важные проблемы сегодня предстоит решить на расстоянии. Гаджеты будут вашими надежными помощниками. Не забудьте их зарядить.

Лев

Сегодня неплохой день для того, чтобы высказать свое мнение по важному для вас вопросу. Но при этом будьте готовы отстаивать свои интересы.

Дева

Будьте вежливы и обходительны, особенно во время выяснения вопросов, касающихся непосредственно ваших отношений с начальством.

Весы

Если сегодня партнеры захотят обсудить расширение вашего бизнеса, внимательно выслушайте их аргументы, но пока никаких действий не предпринимайте.

Скорпион

Вам представится шанс поговорить с шефом на волнующие темы. Правильно выстроив диалог, вы сумеете многое выиграть и добиться желаемого.

Стрелец

Пришло время заставить себя работать в совершенно новых непривычных для вас условиях, справитесь — считайте, что вы победили рутину и дела пойдут в гору.

Козерог

Нынче придется работать сверхактивно, чтобы достигнуть цели. Но если вы желаете добиться еще большего, одному не справиться, придется просить о помощи.

Водолей

Не делитесь ни с кем своими планами на будущее. Держите свои мысли в секрете, а о достигнутых результатах расскажите как о свершившемся факте.

Рыбы

Сегодня вам скучать не придется. Судьба будет подкидывать разные сюрпризы, причем в невообразимых количествах, не считаясь с вашими планами.

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