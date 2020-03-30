Гороскоп на сегодня: Водолеям захочется полениться, а Рыбам – наладить деловые контакты

Астрологический прогноз на 30 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Овна

Прислушивайтесь сегодня к голосу разума, когда будете проводить важные переговоры или проводить важные совещания. Также успех вас ожидает в романтических делах – возможно, даже получите сюрприз от своего любимого человека. Уделите время родственникам.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Тельца

Сегодня не самое удачное время для заключения сделок и подписания важных контрактов. Лучше уделить время тем делам, которые раньше не успевали сделать. Вечером уделите время себе и своим желаниям.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня смело можете назначать новые проекты и переговоры, подписание документов и заключение сделок. Но следите за своими словами и не давайте пустые обещания. Не делайте любимому человеку замечаний и ни в чем не упрекайте, чтобы не испортить ваши отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Рака

Постарайтесь провести сегодняшний день спокойно и желательно, наедине со своими мыслями. Начальство может к вам придираться и даже незаслуженно обидеть. Но во второй половине дня все измениться к лучшему. Вечер проведите с любимым человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Льва

Не старайтесь сегодня взять на себя работу за всех и проявлять излишнюю инициативу. Мало кто сможет оценить ваши старания, а вам это будет неприятно. Вечером постарайтесь больше времени уделить себе и своему здоровью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Девы

Сегодня вы способны добиться отличных результатов, если не будете отказываться от помощи. Но имейте ввиду, что ваши успехи могут разозлить завистников, поэтому будьте аккуратнее и не сильно рассказывайте о своих планах и намерениях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Весов

Сегодня вас ждет очень насыщенный день, но не стоит бояться трудностей – вы сможете со всем справиться. Более того, своим стремлением и активностью вы начнете мотивировать окружающих. Но не позволяйте другим людям влиять на ваше настроение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Скорпиона

Откажитесь от любых авантюр и махинаций, иначе можете попасть в неприятную ситуацию. Меньше стресса и переживаний – тогда вы сможете достичь большего. Будьте внимательнее к своему здоровью.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Стрельца

Сложности в личных отношениях могут отразиться на вашей работе. Поэтому постарайтесь максимально разобраться в ваших отношениях с любимым человеком, не ссориться и не предъявлять претензий. На работе постарайтесь быть более сосредоточенными, чем обычно.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Козерога

Займитесь сегодня наведением порядка в своих рабочих делах – разложите документы, закончите все бумажные дела, раздайте всем указания. А вот вечер лучше уделить любимому человеку – так вы сможете хорошенько расслабиться и отдохнуть.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вам захочется полениться и не уделять много времени работе. Виной всему меланхоличное настроение и желание уйти от проблем. Старайтесь сегодня избегать ссор и выяснения отношений – так вы сохраните хорошие отношения с окружающими.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2020 года, для Рыб

Когда будете писать план на сегодняшний день обязательно включите туда дела, которые дадут вам быстрый результат. День удачен для переговоров, установления связей с партнерами и налаживания финансового вопроса.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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