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Гороскоп на завтра: Дев ждет завал на работе, а Рыбам придется экономить

Астрологический прогноз на 7 мая для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:43
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Если есть возможность, старайтесь избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль. День травмоопасен, так что заодно держитесь подальше от режущих и колющих предметов.

Телец

Мало кто любит рутину, но, увы, именно она будет преследовать вас весь день. Не стоит рисковать из-за сиюминутной выгоды, все-таки проверенные отношения важнее.

Близнецы

С вас потребуют отчет о проделанной работе, так что придется напрячься и сделать чуть ли не двойной объем своей нормы. Но зато вечером вас ждет заслуженный и приятный отдых.

Рак

Остановитесь на минутку и задумайтесь: что именно вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом вопросе, вы сможете, наконец, избавиться от этой черты в себе.

Лев

Если вы сможете правильно наладить рабочий процесс и убедить людей в целесообразности своих действий – вы окажетесь победителем в ситуации. Дальше все пойдет, как по маслу.

Дева

В этот день придется напрячь мозги и мускулы, потому что работы будет непочатый край. Не переживайте: главное – это начать, а дальше коллеги помогут разобрать весь завал.

Весы

Сегодня не приходится рассчитывать на обещания и обязательства, данные вам партнерами. Многое из запланированного не сбудется. Вечером общение с друзьями восстановит силы.

Скорпион

Имейте в виду, что сегодня вас будут встречать по одежке, так что уделите созданию нового имиджа должное время и внимание. Не стоит экономить на вещах, которые вам к лицу.

Стрелец

Если вы не исправите свои огрешности в работе, то будьте готовы, что вам на них укажут коллеги или даже начальство. Вы слишком долго откладывали важные дела на потом.

Козерог

Полученные в этот день средства лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса. А вот когда получите от этого проценты, сможете наградить себя приятной покупкой.

Водолей

Даже вода камень точит, а вы при должном желании способны добиться желаемого результата, если проявите терпение и чувство такта. Иногда люди стремятся к тому, чтобы их убеждали.

Рыбы

Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не миновать финансовой дыры. Может быть, придется сэкономить на малом, чтобы не потерять в большем?

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