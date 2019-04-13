Гороскоп на завтра: от Тельцов ждут совета, а Весы застрянут в интернете

Астрологический прогноз на 14 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Лучшим отдыхом в этот день для вас будет не еда и не шопинг, а полноценный сон. И только хорошенько выспавшись, вы сможете в полной мере оценить радости выходного дня.

Телец

Посвятите этот выходной членам своей семьи, ведь они уже давно нуждаются в вашем внимании и поддержке. Причем, не столько в деньгах, сколько в дельном совете.

Близнецы

Старайтесь не поддаваться соблазнам и не злоупотреблять спиртным в этот день. Оно не решает ваших проблем. Тем более вам вскоре на работу, где понадобится ясная голова.

Рак

Прислушивайтесь к поступающей информации и не пропустите хорошую новость, которая касается ваших давних знакомых. Радость, разделенная с друзьями, приумножается.

Лев

Будьте готовы к тому, что вас засосут бытовые хлопоты, из-за которых придется подкорректировать планы на день. Зато взамен вы получите удовлетворение от сделанного.

Дева

Вам пригодится ваша способность разбираться в людях, это позволит избежать неприятностей в общении с окружающими. Не лезьте на рожон, лучше уходите от конфликта.

Весы

Этот день не подходит для дальних поездок. Многие актуальные для семьи вопросы у вас получится решить, не выходя из дома. Интернет вам в помощь.

Скорпион

День принесет сюрпризы, не факт, что приятные, но уж точно неожиданные. Какие-то обстоятельства заставят вас оглянуться в свое далекое прошлое.

Стрелец

Этот выходной хорошо провести в компании друзей. Атмосфера общения и обмена информацией пойдет на пользу вашему профессионализму и творческому настрою.

Козерог

День порадует неожиданной встречей. Вам будет о чем поговорить с давними знакомыми, а также наладить не только дружеские, но и деловые отношения.

Водолей

Если вы ощущаете, что самостоятельно не сможете разрулить свои проблемы, обратитесь за советом к старому другу – он не откажет и с радостью поможет.

Рыбы

Если позволит погода, отправляйтесь на природу, за город, на пикник. Побег от цивилизации благотворно повлияет на ваше самочувствие и зарядит энергией на неделю вперед.

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