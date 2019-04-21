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Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Астрологический прогноз на 22 апреля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

В этот день предпочтительнее заняться анализом ошибок прошлого, а не разработкой стратегии на будущее. Избегайте участия в дискуссиях, ваши доводы будут неубедительными.

Телец

Вы можете не переживать по поводу денег: в сложный момент ваши друзья выкажут готовность вам помочь. Но не оставайтесь в долгу, чтобы сохранить хорошие отношения на будущее.

Близнецы

Поддержка и одобрение ваших действий придет с неожиданной стороны. Можете не сомневаться в своих силах, потому что вашего энтузиазма хватит даже на несколько проектов.

Рак

Отстаивая свою правоту в дискуссии с оппонентами, вы рискуете потратить много времени и сил. А вот результат получите мизерный. Вам решать, насколько для вас это важно.

Лев

Прежде чем принимать ответственное решение, продумайте свою выгоду и риски. Возможно, стоит переложить ответственность на кого-то более компетентного в этом вопросе?

Дева

Будьте внимательнее к окружающим вас людям. Среди коллег зарождается какая-то интрига, которая коснется и вас. Заранее выберите верную тактику и не пускайте все на самотек.

Весы

Не стесняйтесь просить помощи и совета, если чувствуете неуверенность в своих силах. Лучше краснеть сейчас за свою некомпетентность, чем потом расхлебывать печальные результаты.

Скорпион

День хорош для решения юридических вопросов. Вам станут доступны многие направления действий, главное – выбрать правильное. Усталость потребует раньше лечь спать.

Стрелец

Если вы чувствуете пробел в каких-то специфических знаниях, займитесь его устранением. Запишитесь на курсы или изучите вопрос в интернете. Но не уходите от проблемы.

Козерог

Будьте готовы к новым знакомствам, вам придется блеснуть эрудицией, чтобы завоевать должное признание в незнакомом коллективе. А восстановить энергию поможет любимый человек.

Водолей

Желательно быть подальше от начальства. Можно даже уехать в командировку. Так вы окажетесь более полезны для решения деловых вопросов, чем при личном разговоре с шефом.

Рыбы

Чтобы предотвратить охлаждение чувств в семье, проявите инициативу и организуйте нечто романтическое – прогулку, поездку, ужин при свечах или хотя бы приятный презент.

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