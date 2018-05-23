Готовы ли вы полностью перестроить свою жизнь ради достижения цели: совет стратега

Прежде чем задумать изменения в жизни, стоит проверить себя в жизни

У вас все получится. Фото: depositphotos

Многие активности и небольшие цели в своей жизни мы воспринимаем как краткосрочные проекты. Среди самых популярных: "подтянуть английский", "похудеть к лету", "пройти детокс-программу".

Однако к непродолжительным усилиям это имеет такое же отношение, как и глаголы "поесть" и "поработать". В том смысле, что разок-то подкрепиться можно, но почему-то через 3-4 часа снова хочется перекусить, рассказывает WoMo.ua стратег Елена Таранская.

Прежде чем задумать изменения в жизни, стоит проверить себя на берегу: "Точно ли разового усилия будет достаточно? Если нет, то готов/готова ли я навсегда освободить для этой активности ячейку в своем еженедельном расписании, эквивалентную, скажем, половине выходного дня?". Например, есть желание "подтянуть" английский.

Но, согласитесь, в конечном итоге нет такого состояния "подтянутый английский". Есть состояние "Говорю по-английски бегло, с использованием идиом" и "Смотрю фильмы с субтитрами, втайне изнывая от неудобства, но не упускаю возможности похвастаться этим на Facebook". Как насчет навсегда отказаться от половины книг, которые читаете на родном языке, и перейти на английские? А каждую поездку в метро посвящать повторению новых слов?

Психотерапевты Шерри Кормьер и Гарольд Хакни в своем пособии "Стратегии и интервенции психологического консультирования" говорят о трех характеристиках цели: поведение, условия и частота. Первое – это о формулировании цели в поведенческих терминах. Чем ближе к конкретному действию, тем лучше. Скажем, не "хочу вести блог", а "хочу писать посты в блоге". Второе – условия. Это не столько о времени, которое "выделяется под занятие", сколько о времени и пространстве, которое освобождается под новую активность. И третье, как уже упоминалось, частота. В итоге складывается цель со своим ритмом – "публиковать новые посты по средам и субботам и отвести на их подготовку по три часа, перенеся встречи с клиентами на вечер".

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Такие ограничения – они про честность. Про возможность здраво оценить свои ресурсы и дождаться занятия мечты, — такого, которому в радость посвятить хоть освободившийся вечер, хоть и все выходные, а то и всю жизнь.

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