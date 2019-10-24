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Спецпроект

Григорий Герман: Изменив себя, меняется и мир вокруг

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58
Телеведущий Григорий Герман
Телеведущий Григорий Герман
Фото: Facebook

Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие популярного телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Григорий Герман, ведущий утренней программы "Ранок з Україною" и кулинарного шоу "Свекруха чи невiстка"

Григорий Герман
Григорий Герман

Григорий, что вас мотивирует вставать в 4 утра?

Просыпаться ранним-ранним утром меня мотивируют любовь и ответственность. Любовь к делу, которым я занимаюсь, и ответственность перед десятками людей, которые делают лучшее утреннее шоу страны, и миллионами людей, которые его смотрят. Ну и совсем чуть-чуть – интерес, что у нас там нового в мире произошло.

Можете ли вы вспомнить историю из жизни, которая побудила вас на определенные действия?

В моей жизни был довольно сложный период, который многому меня научил и заставил пересмотреть свое отношение к жизни. Это был переломный момент в жизни страны и моей жизни. В течение нескольких очень долгих месяцев я был без работы и без перспектив ее получения. От слова совсем. Что такое для творческого человека, познавшего успех, славу – не быть реализованным? Это ужас. Прибавим к этому ответственность перед семьей, потому что Ириша (Ирина Фролова – ред.) была беременна нашим старшим сыном в этот момент. А я увлекся самокопанием и нытьем. Это ведь так удобно обвинять весь мир в несправедливом отношении к себе любимому. Месяцами моя любимая старалась поддерживать меня, мотивировать, успокаивать... но все эти старания уходили, как вода в песок, в мое самобичевание. И в какой-то момент, во время очередного разговора, она закрыла лицо руками и заплакала. И тут я понял, что вот он момент, когда надо найти в себе силы и изменить себя. И тогда меняется мир вокруг. Так и случилось.

Что вы делаете, когда опускаются руки?

В такие моменты я отдыхаю. Стараюсь переключится на другое занятие, другие мысли. Ищу новые смыслы и новые впечатления. Стараюсь нащупать новые горизонты, может быть даже в самом неожиданном направлении.

Что бы вы посоветовали людям, которым надоело плыть по течению?

Прежде всего нужно понять, в какую сторону вы хотите двигаться, куда хотите приплыть. Быть может, вы сможете использовать течение себе во благо. Так что первое, что нужно сделать – это понять чего ты хочешь и понять, как этого достичь. Ну а потом уже грести.

Как оставаться активным и не выгорать в работе?

Сделать свое хобби своей работой. Тогда грань между работой и отдыхом размывается, без последствий для психики. Ну и регулярно, иногда через силу, делать паузу, чтобы переключится, побыть с теми, кого любите, или же наедине с самим собой.

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

Правила участия в конкурсе читайте по ссылке

Все подробности в спецтеме Режим мотивации

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телеканал Украина Григорий Герман #режиммотивацiї_beko
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