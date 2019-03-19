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Эксклюзив

Инна Богословская: "Депрессия – это переход к новому этапу"

Каждую среду мы будем вам рассказывать истории разных людей – известных дизайнеров, психологов, бизнесменов и не только

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Инна Богословская: "Депрессия - это переход к новому этапу"
Инна Богословская: "Депрессия - это переход к новому этапу"
Фото: Анна Седых

Инна Богословская – кандидат в Президенты Украины, известный украинский политик, заслуженный юрист Украины, экс-народный депутат Украины, глава Всеукраинской общественной организации "Вече Украины". Инна Богословская рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"У меня целый год была депрессия. Прямо, знаете, по календарю – с 1 марта 2015 по 1 марта 2016", – рассказала политик.

По ее словам, один из способов выхода из депрессии – писать. Ведь депрессия очень часто сопровождается бессонницей. Можно просто положить бумагу и ручку возле кровати, и когда вас подбрасывает ночью, а вы не можете ничего сделать, просто пишите, что придет в голову.

Инна Богословская: "Выход из депрессии – это всегда действие"
Инна Богословская: "Выход из депрессии – это всегда действие"
Фото: Анна Седых

Богословская заверила, что выход из депрессии – это всегда действие. "Бездействием из депрессии вы не выйдете. Лучшее лекарство от депрессии – когда ты видишь, что изменения возможны. Депрессия возникает тогда, когда ты не чувствуешь возможности повлиять на положение вещей, и у тебя опускаются руки. Поэтому надо всегда делать какое-то дело, которое быстро дает результат. И скорее даже результат эмоциональный", – поделилась личным опытом экс-народный депутат Украины.

Депрессия – это переход к новому этапу. Конечно, лучше переходить не через депрессию. Лидер не может позволить себе выносить свою собственную депрессию наружу. И это его бремя, его ответственность.

"Я сейчас зашла в новый этап жизни, и если не было бы того года депрессии, он бы теперь не реализовался. А он сейчас идет просто как снежный ком, накатывается каждый день все больше и больше. И я благодарна судьбе, что все так получилось в итоге", – подитожила Богословская.

Полное интервью с Инной Богословской читайте уже завтра, 20 марта, на Сегодня.Lifestyle.

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Ретушь фото: Дарина Лупинская

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