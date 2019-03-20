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Инна Богословская: "Выход из депрессии – это всегда действие"

Каждую среду Сегодня.Lifestyle cовместно с Lavska Story PR agency будут рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Инна Богословская: Выход из депрессии - это всегда действие. Фото: пресс-служба Lavska Story

Инна Богословская – известный украинский политик, заслуженный юрист Украины, экс-народный депутат Украины, глава Всеукраинской общественной организации "Вече Украины". Инна Богословская рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

- Спасибо, что Вы согласились принять участие в проекте "На пути к успеху. Депрессия". Когда Вы столкнулись с этой темой?

- Совсем недавно. У меня целый год была депрессия. Прямо, знаете, по календарю – с 1 марта 2015 по 1 марта 2016.

- Это был для Вас переломный год? После этого вышла Ваша книга "Будущее начинается сегодня".

- Да. Как один из путей выхода из депрессии – писать. Ведь депрессия очень часто сопровождается бессонницей. Можно просто положить бумагу и ручку возле кровати, и когда вас подбрасывает ночью, а вы не можете ничего сделать, просто пишите, что придет в голову.

Так и у меня было. Депрессия, бессонница, и я начала писать ... сначала о своей семье. Как лидер, я очень рано покинула семью. В 18 лет я вышла замуж, отказавшись от помощи родителей, чтобы фактически лишить маму права указывать мне, как жить. Это история большинства лидеров. Лидерство закаляется в одиночестве. Когда у меня была депрессия, я вдруг начала думать о своем роде, от которого я себя отрезала, когда становилась на ноги. И это меня мучило. В книге есть большой раздел, который называется "Мой род". Я очень советую сильным людям уже в осознанном возрасте вернуться к своему роду, переосмыслить его и понять, сколько он нам дает. Без этого ты все время будешь инфантильным. Тебе не хватит воли, решительности, своего собственного видения мира, то есть того, что должно быть у лидера. Книга вышла уже после смерти моей мамы в мае прошлого года.

- Какие Ваши советы выхода из депрессии?

- Я могу поделиться только своим опытом, у меня нет рецептов. Но ко мне часто обращаются за советом друзья и знакомые. Вот недавно я почувствовала, что у моей хорошей знакомой из Харькова депрессивное состояние. Я просто заехала к ней всего на 35 минут, чтобы поговорить. И я была очень счастлива за несколько часов увидеть ее пост о том, что иногда достаточно и тридцати минут, чтобы почувствовать, что у тебя снова раскрываются крылья. Мы

можем друг другу помогать бороться с депрессией.

- А как Вы почувствовали, что у Вашей подруги депрессия?

- Увидела ее глаза, которые смотрят в себя. Особенно, когда человек экстраверт, всегда дарит энергию. А здесь ты видишь, что она вся скукожилась, глаза смотрят внутрь, плечи идут вперед, спина не ровная. И если так выглядит женщина, которая занимается йогой, то понятно, что у нее депрессия.

- А когда у Вас была депрессия, Ваши близкие как-то замечали это, помогали Вам?

- У меня совсем другая ситуация. Я, к сожалению, слишком сильный человек. То есть все мои близкие, а тем более просто знакомые привыкли к тому, что я помогаю выходить из депрессии. Я думаю, что это вериги сильных людей, они вынуждены сами находить выход.

- То есть Ваше окружение даже не подозревало, что Вы находитесь в таком состоянии?

- Близкие люди видят, что что-то не так, но как в Библии написано "и враги твои домашние твои". Это не потому что они враги, а потому что у них есть два главных чувства: во-первых, они тебя так любят, что иногда становятся безжалостными и мешают твоему собственному развитию, а во-вторых, близкие люди считают тебя частью своей собственности. Я думаю, всем можно это сказать: не ищите в близких людях основания для выхода из кризиса, из депрессии. Ищите тех, кто

значительно дальше от среды, в которой вы живете.

Инна Богословская: "Депрессия – это переход к новому этапу". Фото: пресс-служба Lavska Story

Выход из депрессии – это всегда действие. Бездействием из депрессии вы не выйдете. Не так давно я встречалась с одной подругой, которая несколько месяцев просто лежала в постели. Не снимала пижаму, ела в постели, читала в постели, плакала в постели, смеялась в постели. Так никогда выйти из депрессии не получиться. То есть первое, что надо сделать, это выйти в какое-то действие. Если вы вообще не можете выйти из квартиры, можно в самой квартире найти место: встать с постели, обязательно одеться, расчесаться, помыться, подрисовать глаза, то есть привести

себя в адекватное состояние к действию. Я, например, очень хорошо вяжу и шью. Когда моя дочь была маленькая, я просто не чувствовала день недели, который час суток. Мы с мужем решили не обращаться за помощью ни к кому. И это было безумие. Выйти невозможно из квартиры, потому что ребенок мал. И я начала вязать и шить. Так у нас и ребенок был одет, и я вышла из депрессии.

С моей точки зрения, лучшее лекарство от депрессии – когда ты видишь, что изменения возможны. Депрессия возникает тогда, когда ты не чувствуешь возможности повлиять на положение вещей, и у тебя опускаются руки. Поэтому надо всегда делать какое-то дело, которое быстро дает результат. И скорее даже результат эмоциональный.

- А депрессия-то влияла на вашу работу, увлечения, хобби?

- Безусловно. Можно сказать такую ​​философскую вещь, что депрессия это переход к новому этапу. Конечно, лучше переходить не через депрессию. Поскольку очень большое количество людей зависит от меня, от моего настроения, работоспособности, даже от того, как я выгляжу, то жизнь просто меня заставила фактически не выносить ничего наружу. Я год была в депрессии! Представляете себе, если бы люди, которые от меня зависят и меня окружают, видели мое состояние, это бы вообще все разрушило. Лидер не может позволить себе выносить свою собственную депрессию наружу. И это его бремя, его ответственность.

- Вы сказали, что не искали поддержки у близких, а к психологу – обращались?

- Нет, это не для меня. У меня очень смешная ситуация. Несколько раз в своей жизни я обращалась к психологам. Ровно на третий день я становилась психологом для своих психологов. Поэтому это не моя история.

- Но все же, как Вы считаете, психолог способен извлечь из этой ситуации?

- Когда-то известный специалист Антонио Менегетти так объяснил мне, почему перестал помогать людям: "Любое депрессивное состояние и шизофрения как апогей этого возникают из-за конкретной причины, будь-то человек, или здание, будь-то город, в котором вы живете, или страна, профессия, которую вы неправильно выбрали. Поэтому когда я вылечиваю шизофрению, я пишу прямо, что вы должны покинуть этот город и переехать в другой с более влажным климатом, или я вам рекомендую оставить эту семью и никогда не возвращаться к этой женщине. Из тех, кто это выполнял, ко мне возвращался 1%, а из тех, кто нет – 70%. Я не могу работать с людьми, которые не могут понять причину своего больного состояния".

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То же самое относится и к депрессии. Потому что депрессия – это маленькая шизофрения, когда у вас раздваивается сознание, вы живете в двух мирах. Это мир, который вам не нравится, это мир, от которого вы убегаете и не можете понять, куда вам бежать, вы не можете найти ответ. То есть первое и главное – надо найти причину. Если хороший психолог, то причину он найдет.

- А если бы можно было вернуться назад, учитывая ваш нынешний опыт, Вы могли бы что-то изменить, чтобы период депрессии стал короче?

- Сейчас я знаю, что этого не надо. В восточных практиках это называется "осаждения", когда нужно все, что ты прожил, осадить. Ты должен вспомнить все, потому что таким образом ты получаешь из подсознания то, что тебе мешает, а ты до конца этого не понимаешь. За несколько дней до 1 марта 2015 я все закончила в Киеве, я нашла новых арендаторов для

своего большого дома, я разошлась с мужем, я закрыла офис и переехала в Харьков. И ровно через год, 1 марта 2016 года, я приехала в Киев снова, сняла квартиру за два дня.

Когда ты точно знаешь, чего хочешь, оно происходит. Я сейчас зашла в новый этап жизни, и если не было бы того года депрессии, он бы теперь не реализовался. А он сейчас идет просто как снежный ком, накатывается каждый день все больше и больше. И я благодарна судьбе, что все так получилось в итоге.

Ретушь фото: Дарина Лупинская

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