Интуиция: как заставить ее работать на вас

Понятие интуиция, или как ее еще иногда называют внутренний голос или шестое чувство, наверняка знакомо каждому. Даже закоренелые скептики признают, что иногда решения, принятые основываясь в подсознательном порыве, оказываются единственно правильными и приносят максимальный результат.

У каждого человека интуиция проявляется по-своему. Это очень индивидуальный процесс и важно найти свой способ общения с внутренним Я. Для одних это внезапное озарение на уровне внутренней визуализации, другие получают подсознательную подсказку в виде ответа на интересующий вопрос, третьи ведут диалог с внутренним собеседником в ходе которого рождается истина.

Что интересно, интуитивные прозрения абсолютно не требуют вмешательства логического мышления. Скорее наоборот, интуиция, чаще всего, как раз проявляется в те моменты, когда логическое мышление не успевает пустить поезд нашего мышления на привычные рельсы. После того как решение на основе интуиции принято к исполнению и принесло желаемый результат, можно не торопясь все логически проанализировать и найти причины принятия того или иного решения. Но в непосредственный момент принятия решения человек, как правило, не осознает "почему так, а не иначе и можно ли сделать все по-другому". Решение принимается на уровне "Я сделаю именно так, потому что знаю, что так нужно".

Какие бы формы такое внутреннее общение не принимало оно действительно существует и интуиция, если к ней прислушиваться, помогает облегчить жизнь. Возникает резонный и закономерный вопрос – если интуиция существует, то почему бы не пользоваться ей целенаправленно. А для того, чтобы пользоваться шестым чувством более эффективно, необходимо развивать интуицию. Интуиция у человека максимально развита от рождения. Просто в нашем мире, основанном на логическом мышлении, с возрастом мы перестаем ей доверять. Поэтому правильнее вопрос как развить интуицию стоит сформулировать, как научиться доверять шестому чувству или внутреннему голосу.

Но давайте придерживаться общепринятой терминологии и рассмотрим вопрос более детально. Предлагаем вам 5 простых, но эффективных способа, которые позволят наладить продуктивный диалог с внутренним голосом.

Повысьте уровень самооценки.

Для того чтобы пользоваться внутренним голосом нужно доверять ему. А сделать это без уверенности в себе крайне затруднительно. Перестаньте постоянно сверять свои приоритеты и жизненную позицию с мнением окружающих. Стоит всегда помнить один замечательный принцип: Я для себя самый уважаемый и авторитетный человек. Никто мне не даст лучшего совета относительно МОЕЙ жизни кроме меня самого. Развивая самоуважение и повышая уровень самооценки, вы, тем самым, повышаете доверие к себе и собственным внутренним резервам. Если вы не знаете, как у вас обстоят дела с самооценкой, рекомендую пройти бесплатный психологический тест на уровень самооценки.

Поймите, что интуиция уже работает на вас.

Всегда стоит помнить и периодически напоминать себе, что резервов организма, сознания и подсознания у вас хватит на решение любой задачи. Просто нужно пользоваться этими резервами, отбрасывая все лишнее и используя только полезное, что дает жизнь.

Задавайте себе вопросы

Это очень эффективная методика. Начните развивать отношения с внутренним Я с диалога. А диалог, в свою очередь подразумевает общение вопрос-ответ. Стоит завести себе привычку советоваться с собой по любым вопросам. Это не обязательно должны быть проблемы глобального характера. Наоборот, привыкнув пользоваться интуицией по обыденным поводам можно научиться легко входить в контакт с внутренним Я. Самое главное, в процессе такого диалога, научиться отключать внутреннего рационализатора. Он обязательно будет нашептывать "Но ведь так принято", "Так говорят и думают все", "А вот мама с папой считают именно так", "Жена, скорее всего, подумает так". Достаточно убрать все эти аргументы и задать себе вопрос: "Соответствует ли это решение или поступок моим целям и внутренним убеждениям? Принесет ли он пользу именно мне, а не кому-нибудь другому?".

Подключите внутреннюю визуализацию.

Наряду с внутренним диалогом развитию интуиции очень помогает техника внутренней визуализации. Перед тем, как принять какое-либо решение мысленно представьте последствия каждой из альтернатив. Причем желательно сделать это, мысленно создав картинку.

Приведем небольшой пример, который наглядно иллюстрирует технику внутренней визуализации. Допустим, вам нужно сделать звонок клиенту, причем клиент "холодный". Потратьте 5 минут времени, расслабьтесь и мысленно представьте весь процесс диалога во всех возможных вариантах, одновременно фиксируя собственные ощущения. Что будет, если вы поведете разговор в таком ключе, или используете такой сценарий. Внутренние ощущения и интуиция подскажут верный вариант, которого и стоит придерживаться. Естественно, что для того, чтобы успешно пользоваться техникой внутренней визуализации ее необходимо развивать и периодически упражняться. Но, поверьте, результаты, которые она приносит, стоят потраченного времени. Кстати, внутренняя визуализация очень помогала мне, в работе в рекламном бизнесе, где от правильно выбранной стратегии зависит очень многое.

Записывайте промежуточные результаты

Далеко не все вопросы необходимо решать сразу же. Если у вас есть время, попробуйте использовать технику внутренней визуализации и записать решение, которое, по вашему мнению, является оптимальным. А затем просто отложите на определенный срок принятие решения. Ближе к окончанию срока еще раз проиграйте ситуацию и сравните решения, принятые на основе интуиции. Если они совпадают, то можно смело действовать.

Занимаясь такими практиками регулярно, развить интуицию и эффективно использовать ее в повседневной жизни не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд.

Напомним, ранее мы обсуждали, как развить в себе идеальную самодисциплину,

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