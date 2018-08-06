Интуиция: верить ей или нет

Вместо того чтобы бороться и успокаивать свой внутренний голос, дайте ему полное звучание

Вы должны чувствовать доверять интуиции или нет. Фото: pixabay

Доверься своей интуиции. Эту фразу можно часто услышать от других людей. Но стоит ли на самом деле доверять интуиции или в важных вопросах лучше руководствоваться другими "инструментами".

Интуиция не является тайной определенного организма, доступной немногим людям, ни проявлением магии, или контактом с высшими силами. Это просто еще один способ человеческого мышления. Это знание, чувство, которое испытываем, удивительные вспышки, озарения, объясняют психологи.

Интуиция работает на подсознательном уровне. Всю жизнь собираем информацию, опыт, которую потом мозг обрабатывает, создавая различные ассоциации. Врач, работающий много лет в своей профессии часто знает, какие исследования необходимы, глядя на пациента. Так же, хороший психолог не должен делать сотни анкет и тестов, чтобы знать, где может лежать главная причина проблем клиента. Не иначе обстоит дело с золотоискателем, рыбаком, грибником, бизнес-консультантом или продавцом.

В современном мире сильно укоренилось понятие "женской интуиции". Эксперты признают, что дамы охотно используют этот ресурс, но это вовсе не потому, что они имеют в этом аспекте больше навыков от мужчин. Мужчины имеют те же возможности, что и женщины. Однако в европейской культуре от мужчин ожидается холодное и стабильное мышление и логическое понимание.

Интуиция под контролем

Проведенные исследования, показывают, что мы обращаемся к интуиции, в те моменты, в которых сознательный анализ ситуации был бы затруднен или даже невозможен. Эксперты отмечают, что трудно сравнивать мышление на уровне сознания и подсознания, а тем более утверждать, какой из них лучше или более надежен. Речь идет о том, чтобы люди принимали во внимание оба вида информации как рациональные, так и интуитивные.

Слишком сильное убеждение в непогрешимости своей интуиции, может привести к неприятностям. Был проведен эксперимент, который показал, что, основываясь на собственном предчувствии, люди не в состоянии игнорировать неопровержимые выводы, вытекающие, например, из математических знаний. Участники исследования имели в распоряжении банку с 10 фасолинами (9 белых и 1 красная) и со 100 фасолинами (93 белых и 7 красных). Задачей было вытащить красную фасоль. Несмотря на то, что вероятность вытягивания фасоли была больше, в случае, если брать их из банки с 10 фасолинами, участники охотнее прибегали к большей банке. Как утверждали создатели исследования, участники прекрасно знали, что это иррациональное решение. Тем не менее, они руководствовались своим предчувствием, говорящим, что чем большее количество бобов, тем больше вероятность успеха.

Как же тогда не перегнуть в контакте с внутренним голосом?

Есть ситуации, в которых интуитивное мышление — это то, что особенно надо учитывать. Есть много сфер жизни, в которых рациональное, сознательное, аналитическое, алгоритмическое мышление просто не работает. К наиболее очевидным относятся межличностные отношения, такие сферы жизни, как экономика, медицина или политика.

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Вместо того чтобы бороться и успокаивать свой внутренний голос, дайте ему полное звучание. Не всегда нужно соглашаться с ним в принятии решений, но это советчик, мнение которого стоит спросить.

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