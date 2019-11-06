Иракли Макацария об отношениях: "Мы, мужчины, бываем туповаты"

Тренер "Зважених та щасливих" признался, понимают ли мужчины женские намеки

Иракли Макацария Фото: пресс-служба СТБ

В ток-шоу "Зважся!" эксперты разбирают не только, как выглядят выбывшие участники 9-го сезона "Зважених та щасливих", но и обсуждают извечные вопросы мужчин и женщин. В этот раз ведущая Анита Луценко решила спросить тренера Иракли Макацария о знаках и сигналах между мужчиной и женщиной.

Как звезды делают первый шаг в отношениях, смотрите в сюжете:

Мужчина, действительно чувствует с каким посылом с ним общается девушка? Сейчас ты друг, а тут к тебе заигрывают, а здесь мы коллеги... Или все просто: нравится женщина либо не нравится?

Порой мы, мужчины, бываем туповаты. Очень часто мы не понимаем тех сигналов, которые подает девушка. Это правда. Я могу говорить про себя. Были ситуации, когда мы с девушкой общались, и я бы никогда не подумал, что у нее есть какие-то чувства. Мы просто нормально общались. А потом оказалось, что там были знаки, сигналы, которые я не замечал. Поверьте, если я не замечаю, то много мужчин, у которых есть та же проблема.

Марина Боржемская и Иракли Макацария Фото: пресс-служба СТБ

У нас подход другой: если нравится, мы говорим открыто про свои чувства. Мне лучше сказать прямо, потому что потом девушка себе что-то фантазирует, додумывает, выстраивает картинку: "Вот, я ему не нравлюсь". И обижается, хотя не знает правду. А правда такая, что мужчина может даже не понимать, что ты ей нравишься.

А тебе обязательно нужен сигнал? Так она тебе не нравится, а если просигнализирует, то понравится?

Ты энергетически чувствуешь, как девушка себя с тобой ведет. Если она ведет себя как пацан, то ты не будешь воспринимать ничего в другом контексте. Мужчина хочет быть героем в отношениях. Если ты не даешь ему быть мужчиной, то будет сложно найти общий язык.

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит экс-участница шоу "Зважені та щасливі" 9-й сезон.

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