Ирина Данилевская про материнство: "Доверительные отношения в любом возрасте базируются на честности"

Основательница Ukrainian Fashion Week рассказала, как оставаться счастливой мамой

Ирина Данилевская с семьей Фото: пресс-служба

Быть счастливой мамой можно, главное – относиться ко всему проще, обязательно находить время на себя и позволять себе делать то, что нравится. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Сегодня о материнстве рассказала основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Ирина Данилевская Фото: пресс-служба

Ирина, вы родили свою дочь Богдану, сразу после окончания университета. Как и когда вы поняли, что готовы к рождению ребенка?

Когда мы с мужем решили, что хотим иметь ребенка, нами руководили два неравноценные стимулы – любовь и традиции. Хотя и только любви было бы достаточно. Но в недалеком прошлом иметь ребенка после окончания учебы (в моем случае – университета) было неофициальной традиции. Один этап твоей жизни закончился, другой, работа, еще не наступил. Считалось, что это неплохое время для рождения ребенка.

По нашему пониманию, были ли мы "готовы", то нам казалось, что "да". Тем более, и это важно, что мы еще до свадьбы успели пожить вместе (что было довольно смело, в то время), успели понять, как относимся к быту. И, конечно, успели миллион раз обсудить наши принципы воспитания.

Вы вышли на работу, когда дочь была еще маленькой. Это был журнал "Ева", который вы задумали вместе со своей подругой. Не страшно было с маленьким ребенком начинать новое и первое для вас дело?

Я вышла на работу после декретного отпуска ... в отдел писем и социсследований Украинского телевидения. В само телевидение меня не взяли, потому что перед распределением в университете узнали, что я беременна, и поделились этой информацией с моими будущими работодателями.

Так меня, "умницу и красавицу" (это часть названия детской книги, если что), вместо желаемого отдела литературных и театральных программ отправили "в ссылку" в наиболее бесперспективный, по мнению моих однокурсников, отдел. За что я и сегодня благодарна судьбе. Потому что работа с письмами слушателей и зрителей научила меня многому.

Ирина Данилевская с дочерью Даной Фото: пресс-служба

А журнал "Ева" появился чуть позже. Когда дочери было уже почти пять лет. То есть, взрослым самостоятельным ребенком уже была. По поводу "начинать", было совсем не страшно. Потому что мы с моей подругой Евой, и наши мужчины, даже не представляли, во что мы ввязались. Избыток мечтаний, нехватка денег и специалистов, постоянные командировки... и восторженные письма читателей. Так начиналась "Ева".

Вы воспитывала свою дочь, как вас воспитывала ваша мама? Или на какие-то вещи вы наложили табу в методах воспитания?

Я рано потеряла отца и маму. Поэтому меня воспитывали бабушки и старший брат. А еще наши многочисленные родственники, друзья моих родителей. Такое количество взрослых, порядочных, умных людей рядом пошла мне на пользу. Слово "толерантность" я узнала не из Большой советской энциклопедии. Его там просто не было. Порядочность, ответственность, тоже.

Мне много позволяли. Но и требовали достаточно. Поэтому мне не нужно было что-то кардинально менять в системе воспитания. Ну, разве что нашей дочери с детства было больше, чем мне, знакомо слово "самостоятельно".

Ирина Данилевская с семьей Фото: пресс-служба

Вашей дочери Дане сейчас 33 года. Оглядываясь назад, скажите, влияет ли работа на материнство и помогали ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве? И возникало ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам?

Когда-то я имела достаточно тяжелый разговор с моей подругой, которая долго была со своим ребенком дома, не работала. И она упрекнула меня, что я мало времени провожу с дочкой. А я объясняла, что "быть вместе с ребенком", это совместно что-то делать, играть, читать, общаться...

Быть дома и "быть с ребенком" – разные вещи. Я использовала наше время вместе максимально эффективно. И я очень довольна результатом!

Что касается моих профессиональных навыков, то помогло не только умение общаться и эрудиция. Умение организовывать свое время, время ребенка, умение расставлять приоритеты, искать компромиссы там, где это уместно – это навыки, которые одинаково полезны и в семье, и на работе.

Ваша дочь уже сама мама. Поделитесь секретом, как достичь хороших и доверительных отношений со взрослыми детьми?

Доверительные отношения в любом возрасте базируются на честности, уважении друг к другу и отсутствии "двойных стандартов". Повторюсь еще раз. Это основы доверительных отношений в любом возрасте и при любом уровне близости людей.

Вы считаете себя счастливой мамой? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Я счастливая жена, счастливая мама и счастливая бабушка. Но мы все живые люди. Бывает время, когда я также устаю, теряю выдержку. Особенно изнурительной и угрожающей может стать наша мультизадачность. Мы можем все – и работать на работе, и работать дома, и заниматься ребенком, и помогать в благотворительных проектах или быть волонтером ... Конечно такое напряжение трудно выдерживать долго даже украинским женщинам, чья стрессоустойчивость, по-моему, имеет мировую славу.

Но и мы устаем, не выдерживаем такого ритма, выгораем. Чтобы этого не произошло, чтобы не пропустить первой, не такой критической, стадии усталости, я бы посоветовала несколько очень простых и важных вещей. Мне, по крайней мере, они помогают.

Ирина Данилевская с внуком Фото: пресс-служба

Первая, честно сказать себе, "я устала". Себя не нужно обманывать никогда. Принять это больно, но с собой нужно быть честным. И реальная оценка своего состояния – уже начало выхода из этого состояния.

Вторая вещь, которую я делаю, я сообщаю о том, что я устала. Мужчине, дочери, близким людям, иногда даже коллегам. Когда окружающие меня люди знают о моем состоянии, они скорее поймут природу того или иного поступка, помогут мне, примут что-то "мое" на себя, посочувствуют, попытаются успокоить... И в любом случае будут понимать, что со мной. А это важно.

Третье, что мне помогает – просьба о помощи. Я всегда помогу тому, кто просит помощи. Но иногда из-за дел, плотного потока информации, из-за напряженной жизни ты просто можешь пропустить немую просьбу. "Не считать" ее. Я думаю, что не стоит стесняться. Что это абсолютно нормально, и даже как-то по-человечески, попросить о помощи. (Пять раз использовано слово "помощь" в одном абзаце должна окончательно вас убедить в моей уверенности, что это работает).

И, да, вам придется выстроить приоритеты, и от чего-то отказаться. Хотя бы на некоторое время.

Ну, если уж пошла нумерация, то четвертый совет – спите. Когда-то мой муж спросил меня, как я снимаю стресс. Мне были предложены различные варианты ответа – от алкоголя до баскетбола. Но я просто сплю.

Пятое. Last but not least. Обратитесь за профессиональной помощью. Это я вам, как мама дважды дипломированного психотерапевта, советую.

