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Ирина Говоруха: "Я отдаю ребенку ровно столько времени, сколько могу"

Писательница раскрыла свои секреты счастливого материнства

Ирина Говоруха рассказала о своем материнстве Фото: facebook.com/irmagov

Быть счастливой мамой можно, главное – найти тот баланс, который поможет всем членам семьи быть довольными. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

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Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали дизайнер Елена Бурба, управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ Наташа Шталтовна и начальник отдела креатива и контента в ЦУМ Маруся Коваль.

Сегодня о материнстве рассказала писательница и мама девочки Тони Ирина Говоруха.

Ирина Говоруха написала четыре книги Фото: facebook.com/irmagov

Ира, как и когда вы поняли, что хотите ребенка?

В моей семье было не принято спешить замуж и тем более торопиться с детьми. Родители поженились в 26 лет, когда их сверстники уже вели детей в первый класс. Тетя вышла замуж в сорок. Дед женился в сорок два. И это в советское время, когда большинство бежали в ЗАГС на второй день после выпускного.

Мама, за что я ей очень благодарна, всегда просила не спешить с детьми.

Во-первых, это должен быть осознанный шаг, а не "так получилось", во-вторых, дети – огромная ответственность и подобное состояние навсегда.

Поэтому ближе к сорока годам, когда уже скопили с мужем опыт и мудрость, состоялись в профессии, устроили быт, укрепили рубежи и объездили мир, начала остро ощущать свою готовность к материнству. Ведь пришло понимание многих смыслов и стала понятна собственная миссия. Именно в это время и родилась наша Тоня.

Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Скорее всего материнство влияет на карьеру. Я стала больше писать о детях, об их потребностях, переживаниях. Радостях и болях. Во мне открылась огромная любовь ко всем малышам. Кроме того, научилась все делать быстро. Быстро думать и излагать свои мысли. Быстро есть, пить, принимать душ. Делать заметки перед сном. Заниматься спортом, когда ребенок спит. Я стала более организованной. Собранной. Мобильной.

Ирина Говоруха с дочкой Фото: facebook.com/irmagov

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Чувства вины нет. Я отдаю ребенку ровно столько времени, сколько могу. И это очень качественно проведенное время. Мы лепим, поем, рисуем, читаем, строим дома из покрывал, сортируем макароны, возводим башни. Мы постоянно общаемся, балуемся, хохочем. В будни расстаемся всего лишь на шесть часов, а потом мама полностью в ее власти.

Получается, нам удалось найти баланс и ту "золотую середину", когда все довольны.

Я осталась в профессии, а малышка растет здоровой и любознательной. Вечерами мы играем всей семьей в фанты, лото, катаем Тоню в покрывале и строим замки для принцесс.

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?

Если только любимая работа. Самое первое для восстановления – это отдых. Сон, возможность побыть наедине, прогуляться, выпить кофе. Сменить обстановку, сходить на массаж или на шопинг. У каждой женщины свой релакс.

Главное, не геройствовать и не пытаться обнять необъятное. Не доказывать всем и вся, что я и с ребенком, и вяжу на продажу кардиганы, и выпекаю ватрушки, и дома шик и блеск.

На самом деле соединить работу и материнство мегасложно. Если нет помощников в виде бабушек и нянь, то лучше даже не начинать и не рвать жилы, а отдать три года своему крохе целиком и полностью. Иначе можно серьезно надорваться. Без конца вставать ночью, справляться с коликами, простудами, капризами, пребывать в дне сурка, а потом выкраивать время для своих чертежей, проектов или ивентов – чревато скорым нервным срывом.

Мне в этом отношении повезло. Мы смогли позволить себе няню, и в то время, которое она проводит с малышкой, я занимаюсь творчеством. Пусть это 5-6 часов в день, но они меня реально спасают.

Ирина Говоруха с мужем Андреем Фото: facebook.com/irmagov

Вы считаете себя счастливой мамой? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Да, я счастливая мама, но у меня тоже периодически случаются выгорания. Время от времени наступает точка невозврата, когда кажется все! Я так больше не могу. Ведь нормально не сплю уже полтора года, и это очень сказывается на внешности и нервной системе. В подобные "моменты накала" мы с мужем бросаем все дела и бежим в кино. Или в какое-то уютное место пообедать.

Быть мамой – это колоссальный труд.

Он требует огромной выдержки, терпения, мудрости, рассудительности и запаса внутренних сил. Нет ничего сложнее и прекраснее материнства.

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