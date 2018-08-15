Искривление позвоночника у ребенка: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Проблемы с позвоночником могут возникнуть уже через полгода после начала учебы в школе, но их можно избежать
Собирая ребенка в школу, родители стремятся дать ему самое лучшее – образование, умения, навыки. Но не менее важно в процессе обучения сохранить здоровье ребенка. Болезни опорно-двигательного аппарата у детей намного легче предотвратить, чем бороться уже с последствиями. Поэтому есть нюансы, которые родители должны учесть с первых школьных дней.
Очень важно правильно подобрать рюкзак ребенку. Он должен быть ортопедический – то есть с жесткой спинкой, соответствовать росту ребенка, иметь широкие лямки. При покупке обязательно нужно обращать внимание на наличие сертификата качества на продукцию.
Эти рекомендации актуальны не только для младших школьников – жесткая спинка необходима для рюкзаков для любого возраста! Часто старшеклассники предпочитают рюкзаку сумку, либо носят бесформенные рюкзаки-мешки на одном плече. Последствия могут плачевными – это искривления позвоночника. Поэтому правильный выбор рюкзака, и немаловажно – правильная его эксплуатация – один из важнейших факторов профилактики заболеваний позвоночника у школьников. Как правильно выбирать и носить рюкзак рассказывает детский хирург и ортопед Татьяна Лузан:
Возможно, современные родители могут не уделять достаточно внимания выбору рюкзака – тяжелые книги может заменить планшет. Поэтому в чем носить пару тетрадок и ручку – неважно. Но на самом деле это не так. Помимо учебных принадлежностей нужно брать спортивную форму, сменную обувь, перекус, бутылку с водой, тот же планшет и т.д. Учтите – вес пустого рюкзака для первоклассника должен составлять от 800 граммов до килограмма. Вес нагруженного рюкзака по санитарным нормам – это 10% от массы тела ребенка младшего школьного возраста, для школьников средней и старшей школы – до 15% от веса ребенка. Поэтому даже небольшой, казалось бы, вес – в 2,5 килограмма – нужно носить в ортопедическом рюкзаке, обязательно надев лямки на оба плеча.
Для здоровья детской осанки очень важны занятия физкультурой – это банальная ходьба, а также плавание, гимнастика. Детям противопоказаны резкие, сильные физические нагрузки. То есть речь не идет о спорте, а именно – о физкультуре. Тем более, что в школе они много времени проводят сидя, поэтому стоит заранее продумать кружки и секции, которые будет посещать ребенок. Если он уже определился с приоритетами – прекрасно. Если нет – нужно будет попробовать несколько разных вариантов и выбрать тот, который нравится ребенку больше всего. Если же заболевание позвоночника уже выявлено, необходимо заниматься лечебной физкультурой.
Правильное рабочее место в школе и дома – также очень важны для сохранения правильной осанки. Парта и стул должны соответствовать росту ребенка: стопы должны полностью опираться на пол, спина – прилегать к жесткой спинке стула, локти свободно располагаться на столе. В выборе стула для дома, желательно, чтобы у стула не было подлокотников – опираясь на них, ребенок расслабляет спину. Для формирования правильной привычки сидеть за партой, ортопеды советуют некоторое время посидеть за партой на фитболе. Также рабочее место должно быть с хорошим освещением. Немаловажно где спит ребенок – матрас должен быть ровным и жестким, а подушка – небольшой, располагаться только под головой, а не под плечами.
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Следующий пункт важный для сохранения здоровья позвоночника – правильное питание. В период активного проста организм особенно нуждается в полноценном и разнообразном питании. И если дома еще можно проследить за рационом ребенка, то в школе это сделать сложнее, поэтому так важно давать ребенку с собой правильные перекусы – это могут быть свежие фрукты и овощи, орехи и сухофрукты, домашняя выпечка или бутерброды из цельнозернового хлеба с полезной начинкой.