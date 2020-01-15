Искусство достигать желаемого: 10 шагов к успеху по методу Дэвида Шварца

Основоположник современной системы мотивации и коучинга раскрыл свои секреты

Как достичь в жизни успеха Фото: Pexels

Как зарабатывать больше денег? Как создать собственный прибыльный бизнес? Как стать влиятельным человеком в обществе, построить крепкую семью, стать гармоничной личностью? Исчерпывающие ответы на вопросы, которые волнуют каждого, дает Дэвид Шварц, основоположник современной системы мотивации и коучинга.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

Авторитетный профессор из университета Джорджии в США, основатель и руководитель крупнейшего консалтингового агентства, Дэвид Джозеф Шварц не понаслышке знал, что такое успех и, главное, как к нему прийти. В своей фундаментальной книге "Искусство достигать желаемого", которая в этом году вышла и в Украине, в издательстве Vivat, он описывает путь к самореализации – шаг за шагом, всего 10 пунктов.

Шаг 1: Стремление к лучшему

Успешные компании всегда стремятся производить больше продукции, повышать эффективность работы персонала, получать больше прибыли. Успешные же люди всегда стремятся зарабатывать больше денег, чаще путешествовать, проводить больше времени с родными и близкими, – словом, жить с комфортом и себе в удовольствие. Именно это стремление и является фундаментом их благополучия, секретом их энергичности.

Шаг 2: Анализ ситуации

Прежде чем начать двигаться вперед, определите, на каком этапе жизненного пути находитесь сейчас.

Совет: напишите о себе… некролог. Этот проверенный прием позволяет объективно оценить собственные достижения, личностные качества, уровень интеллекта и образованности, понять, в какой момент вы "свернули не туда".

Шаг 3: Осознанность

Осознайте себя, свои цели и желания, ответив на три простых вопроса:

Кто я? (Что мне нравится/не нравится? Что я умею делать хорошо? Чем я увлекаюсь?)

Где я хочу оказаться? (Чего хочу достичь?)

Как мне оказаться там, где я хочу? (Какую работу стоит поискать? Какие навыки приобрести?)

Шаг 4: Конкретизация

Штука в том, что мечты и цели работают на вас только тогда, когда они конкретны. Хотите больше зарабатывать? Определите для себя цифру. Хотите более престижную должность? Решите, какую именно и в какой компании.

Шаг 5: Дедлайны

Чтобы не "скатиться" в прокрастинацию, обозначьте в голове допустимые сроки реализации задуманного.

Кейс: два парня с колоссальным опытом разработки компьютерных систем решили открыть собственное консалтинговое агентство. Каждые выходные на протяжении года они встречались, чтобы обсудить свои планы. То же происходило на протяжении следующего года… и следующего. К концу третьего года парни решили, что ниша переполнена конкурентами и отказались от своей затеи.

Внимание вопрос: что было бы, если бы молодые люди сразу решили, что должны запуститься через год? Верно, итог мог бы быть совсем иным.

Как стать лучше

Шаг 6: Визуализация

Существует масса способов визуализировать мечты. Напишите на листке бумаги, какую сумму в месяц хотите зарабатывать, и прикрепите листок к холодильнику. Купите игрушечную модель автомобиля мечты и поставьте ее на рабочем столе. Мелкие детали, напоминающие о задуманном, должны постоянно попадаться на глаза, и подталкивать к реализации целей.

Шаг 7: Преданность

Есть такой закон Вселенной (к сожалению, не доказанный научно) – если человек для себя твердо что-то решил, то с 99% вероятностью его цель станет реальностью. Думайте о своих мечтах, ежедневно совершайте пусть маленькие, но все же шаги на пути к ним, и, главное, не прекращайте верить.

Шаг 8: Мышление

Настройтесь на позитивную волну. Избавьтесь от сомнений вроде "у меня нет подходящего образования", "у меня недостаточно денег, чтобы стать бизнесменом", "этот рынок переполнен конкурентами". Значительная часть известных журналистов не учились в профильных ВУЗах. Многие сегодняшние миллиардеры начинали с торговли дешевой обувью. А рынки в развитых странах лишь растут, оставляя немало пространства для упорных и трудолюбивых.

Шаг 9: Время

Прежде, чем изменить жизнь, нужно изменить мышление. Прежде, чем изменить мышление, нужно изменить распорядок дня. Не тратьте время понапрасну – это расслабляет. Избегайте чрезмерного использование социальных сетей, просмотра телевизора и бессмысленных программ в Интернете, спите столько, сколько нужно для нормального самочувствия, не больше.

Шаг 10: Окружение

В мире есть два типа людей: первые следуют за мечтами, вторые их разрушают. Если в вашем окружении много людей, которые считают, что вы "летаете в облаках" и убеждают вас в невозможности реализации ваших целей, сведите контакт с ними к минимум. А лучше перестаньте общаться вообще. Человек всегда отражает тех, кто его окружает.

Поднявшись по этим десяти ступенькам к успеху, начинайте воплощать свои мечты в реальность, и верьте: все получится!

Ранее мы выяснили, как сделать жизнь лучше в 2020 году: 10 способов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.