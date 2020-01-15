Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Искусство достигать желаемого: 10 шагов к успеху по методу Дэвида Шварца

Основоположник современной системы мотивации и коучинга раскрыл свои секреты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Как достичь в жизни успеха
Как достичь в жизни успеха
Фото: Pexels

Как зарабатывать больше денег? Как создать собственный прибыльный бизнес? Как стать влиятельным человеком в обществе, построить крепкую семью, стать гармоничной личностью? Исчерпывающие ответы на вопросы, которые волнуют каждого, дает Дэвид Шварц, основоположник современной системы мотивации и коучинга.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

Авторитетный профессор из университета Джорджии в США, основатель и руководитель крупнейшего консалтингового агентства, Дэвид Джозеф Шварц не понаслышке знал, что такое успех и, главное, как к нему прийти. В своей фундаментальной книге "Искусство достигать желаемого", которая в этом году вышла и в Украине, в издательстве Vivat, он описывает путь к самореализации – шаг за шагом, всего 10 пунктов.

Шаг 1: Стремление к лучшему

Успешные компании всегда стремятся производить больше продукции, повышать эффективность работы персонала, получать больше прибыли. Успешные же люди всегда стремятся зарабатывать больше денег, чаще путешествовать, проводить больше времени с родными и близкими, – словом, жить с комфортом и себе в удовольствие. Именно это стремление и является фундаментом их благополучия, секретом их энергичности.

Шаг 2: Анализ ситуации

Прежде чем начать двигаться вперед, определите, на каком этапе жизненного пути находитесь сейчас.

Совет: напишите о себе… некролог. Этот проверенный прием позволяет объективно оценить собственные достижения, личностные качества, уровень интеллекта и образованности, понять, в какой момент вы "свернули не туда".

Читайте также:
Три знака, которых сегодня ожидает успех

Шаг 3: Осознанность

Осознайте себя, свои цели и желания, ответив на три простых вопроса:

  • Кто я? (Что мне нравится/не нравится? Что я умею делать хорошо? Чем я увлекаюсь?)
  • Где я хочу оказаться? (Чего хочу достичь?)
  • Как мне оказаться там, где я хочу? (Какую работу стоит поискать? Какие навыки приобрести?)

Шаг 4: Конкретизация

Штука в том, что мечты и цели работают на вас только тогда, когда они конкретны. Хотите больше зарабатывать? Определите для себя цифру. Хотите более престижную должность? Решите, какую именно и в какой компании.

Шаг 5: Дедлайны

Чтобы не "скатиться" в прокрастинацию, обозначьте в голове допустимые сроки реализации задуманного.

Кейс: два парня с колоссальным опытом разработки компьютерных систем решили открыть собственное консалтинговое агентство. Каждые выходные на протяжении года они встречались, чтобы обсудить свои планы. То же происходило на протяжении следующего года… и следующего. К концу третьего года парни решили, что ниша переполнена конкурентами и отказались от своей затеи.

Внимание вопрос: что было бы, если бы молодые люди сразу решили, что должны запуститься через год? Верно, итог мог бы быть совсем иным.

Как стать лучше
Как стать лучше

Шаг 6: Визуализация

Существует масса способов визуализировать мечты. Напишите на листке бумаги, какую сумму в месяц хотите зарабатывать, и прикрепите листок к холодильнику. Купите игрушечную модель автомобиля мечты и поставьте ее на рабочем столе. Мелкие детали, напоминающие о задуманном, должны постоянно попадаться на глаза, и подталкивать к реализации целей.

Шаг 7: Преданность

Есть такой закон Вселенной (к сожалению, не доказанный научно) – если человек для себя твердо что-то решил, то с 99% вероятностью его цель станет реальностью. Думайте о своих мечтах, ежедневно совершайте пусть маленькие, но все же шаги на пути к ним, и, главное, не прекращайте верить.

Шаг 8: Мышление

Настройтесь на позитивную волну. Избавьтесь от сомнений вроде "у меня нет подходящего образования", "у меня недостаточно денег, чтобы стать бизнесменом", "этот рынок переполнен конкурентами". Значительная часть известных журналистов не учились в профильных ВУЗах. Многие сегодняшние миллиардеры начинали с торговли дешевой обувью. А рынки в развитых странах лишь растут, оставляя немало пространства для упорных и трудолюбивых.

Читайте также:
Как вдохновить мужчину на успех: три простых способа

Шаг 9: Время

Прежде, чем изменить жизнь, нужно изменить мышление. Прежде, чем изменить мышление, нужно изменить распорядок дня. Не тратьте время понапрасну – это расслабляет. Избегайте чрезмерного использование социальных сетей, просмотра телевизора и бессмысленных программ в Интернете, спите столько, сколько нужно для нормального самочувствия, не больше.

Шаг 10: Окружение

В мире есть два типа людей: первые следуют за мечтами, вторые их разрушают. Если в вашем окружении много людей, которые считают, что вы "летаете в облаках" и убеждают вас в невозможности реализации ваших целей, сведите контакт с ними к минимум. А лучше перестаньте общаться вообще. Человек всегда отражает тех, кто его окружает.

Поднявшись по этим десяти ступенькам к успеху, начинайте воплощать свои мечты в реальность, и верьте: все получится!

Ранее мы выяснили, как сделать жизнь лучше в 2020 году: 10 способов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Четыре привычки, чтобы стать счастливым человеком Как избежать ссор в отношениях: пять надежных способов Успокойтесь: четыре вещи, о которых вам не следует беспокоиться Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться
психология успех желание мотивация мечты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:20Fun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:53Fun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

Вчера, 14:14Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 13:00Fun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

Вчера, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Вчера, 08:40Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяШоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

13 январяПсихология

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

13 январяEvents

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

13 январяFun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Как выглядят дети самых красивых женщин планеты
Как выглядят дети самых красивых женщин планеты
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Самая безопасная страна для туристов
Самая безопасная страна для туристов
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина