Искусство отдыхать: 10 способов восстановить силы

Результаты исследования "Тест на отдых", в котором приняли участие более 18 000 респондентов из 135 стран

Отдых – важная составляющая жизни человека. Чтобы быть активным, деятельным, иметь желание заниматься любимым делом, домашними заботами, детьми, важно уметь отдыхать. Иначе на все это у вас не будет ни сил, ни желания. Все люди разные, и отдых у каждого свой, но британская писательница Клаудия Гаммонд изучила тему и предложила 10 способов отдыха, которые расслабляют лучше всего.

Об этом она написала книгу "Искусство отдыха", которую перевели с английского языка в издательстве Yakaboo Publishing. Материал для книги Клаудия брала из различных исследований на тему отдыха, в результате которых оказалось, что далеко не все умеют правильно отдыхать и по-настоящему расслабляться.

Как научиться отдыхать Фото: Pexels

Со своими коллегами писательница провела масштабное исследование "Тест на отдых", в котором приняли участие более 18 000 респондентов из 135 стран. В результате Клаудия выделила 10 наиболее популярных способов отдыха по всему миру. Затем с помощью научных данных рассказала о вероятной пользе и популярности каждого из них.

ТОП-10 наиболее популярных способов отдохнуть:

За книгой. На природе. Наедине. Слушая музыку. Бездельничать. На прогулке. В горячей ванне. Размышляя. Перед телевизором. Осознанно.

Каждый вид отдыха имеет право на существование, главное – выбрать то, что подходит именно вам, уверяет Гаммонд. Согласно ее исследованию, люди так привыкли занимать себя каждую свободную минуту, что попросту разучились отдыхать. А если и позволили себе отдохнуть, то потом локти кусают из-за того, что потратили время впустую.

В своей книге она также дает свой идеальный рецепт отдыха:

Научитесь отдыхайте вдоволь.

Выбирайте правильные составляющие отдыха (выберите свой способ отдыха).

Разрешите себе по-настоящему отдохнуть.

Если вы оказались в стрессе, пропишите себе 15 минут любимого отдыха.

Замечайте моменты неосознанного отдыха.

Относитесь к потраченному времени как к отдыху.

Не делайте из работы фетиш.

Научитесь говорить "нет".

Впишите в свой распорядок дня не только рабочие задачи, а и перерывы на отдых.

Украсьте свою жизнь мгновениями короткого отдыха.

Создайте коробку отдыха – в нее можно положить те вещи, которые успокаивают вас лучше всего.

Не ищите отдых без отдыха.

Самое главное, что вы должны сделать, если хотите хорошо отдохнуть, – позволить себе это сделать. Хороший досуг нужно планировать, о нем необходимо помнить, им нельзя пренебрегать, и его нужно сделать обязательным. Только так вы сможете переключаться с сумасшедшего потока информации и различных дел, только так вы начнете находить время на себя и только так сможете восполнить свою энергию и силы.

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