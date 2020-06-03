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Искусство отдыхать: 10 способов восстановить силы

Сегодня, 16:39

Результаты исследования "Тест на отдых", в котором приняли участие более 18 000 респондентов из 135 стран

Отдых – важная составляющая жизни человека. Чтобы быть активным, деятельным, иметь желание заниматься любимым делом, домашними заботами, детьми, важно уметь отдыхать. Иначе на все это у вас не будет ни сил, ни желания. Все люди разные, и отдых у каждого свой, но британская писательница Клаудия Гаммонд изучила тему и предложила 10 способов отдыха, которые расслабляют лучше всего.

Об этом она написала книгу "Искусство отдыха", которую перевели с английского языка в издательстве Yakaboo Publishing. Материал для книги Клаудия брала из различных исследований на тему отдыха, в результате которых оказалось, что далеко не все умеют правильно отдыхать и по-настоящему расслабляться.

Как научиться отдыхать
Как научиться отдыхать
Фото: Pexels

Со своими коллегами писательница провела масштабное исследование "Тест на отдых", в котором приняли участие более 18 000 респондентов из 135 стран. В результате Клаудия выделила 10 наиболее популярных способов отдыха по всему миру. Затем с помощью научных данных рассказала о вероятной пользе и популярности каждого из них.

ТОП-10 наиболее популярных способов отдохнуть:

  1. За книгой.
  2. На природе.
  3. Наедине.
  4. Слушая музыку.
  5. Бездельничать.
  6. На прогулке.
  7. В горячей ванне.
  8. Размышляя.
  9. Перед телевизором.
  10. Осознанно.

Каждый вид отдыха имеет право на существование, главное – выбрать то, что подходит именно вам, уверяет Гаммонд. Согласно ее исследованию, люди так привыкли занимать себя каждую свободную минуту, что попросту разучились отдыхать. А если и позволили себе отдохнуть, то потом локти кусают из-за того, что потратили время впустую.

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В своей книге она также дает свой идеальный рецепт отдыха:

  • Научитесь отдыхайте вдоволь.
  • Выбирайте правильные составляющие отдыха (выберите свой способ отдыха).
  • Разрешите себе по-настоящему отдохнуть.
  • Если вы оказались в стрессе, пропишите себе 15 минут любимого отдыха.
  • Замечайте моменты неосознанного отдыха.
  • Относитесь к потраченному времени как к отдыху.
  • Не делайте из работы фетиш.
  • Научитесь говорить "нет".
  • Впишите в свой распорядок дня не только рабочие задачи, а и перерывы на отдых.
  • Украсьте свою жизнь мгновениями короткого отдыха.
  • Создайте коробку отдыха – в нее можно положить те вещи, которые успокаивают вас лучше всего.
  • Не ищите отдых без отдыха.

Самое главное, что вы должны сделать, если хотите хорошо отдохнуть, – позволить себе это сделать. Хороший досуг нужно планировать, о нем необходимо помнить, им нельзя пренебрегать, и его нужно сделать обязательным. Только так вы сможете переключаться с сумасшедшего потока информации и различных дел, только так вы начнете находить время на себя и только так сможете восполнить свою энергию и силы.

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Источник: Сегодня
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