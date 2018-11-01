Как бороться с детской агрессией: практичные советы психолога

По словам Светланы Ройз, агрессия бывает пассивной и активной

Реагируйте на агрессию детей правильно. Фото: depositphotos

Детская агрессия – явление не редкое и требует усилий со стороны родителей, чтобы побороть сложный период в отношениях с ребенком.

Как бороться с детской агрессией рассказала психолог Светлана Ройз и назвала 23 практических пункта об агрессии детей разного возраста.

1. Ребенок отличается от взрослого в том числе и тем, что у взрослого механизм торможения и контроля уже присутствует и отлажен. Слова – "возьми себя в руки" к малышам абсолютно неприменимы, им пока "нечем" взять себя в руки - они только учатся. Важно об этом помнить.

2. Любую работу с родителями я начинаю с темы ресурса (если взрослый не позаботился о себе, если он устал, истощен – у него совершенно естественно просто не хватит сил на адекватную взрослую реакцию). Допустимо сказать ребенку – я так устал, что мне сейчас нужно побыть самому, чтобы потом с тобой говорить и реагировать. Ребенку мы не нужны 24 часа в сутки. Ребенку важно, чтобы мы заботились о себе. Он будет учиться этому. И это один из лучших вкладов в его будущее. Если у родителя нет сил – все остальные пункты будут бесполезны.

3. Дети очень крепки, если мы большую часть времени рядом с ними "вменяшки", эпизоды нашей "невменяшковости" они переживут без ущерба. Но тут все же важный вопрос – каковы мы большую часть времени.

4. Проявленный острый процесс более безопасен, чем скрытый. Не проявленное сопротивление уходит "в тень" и может превратиться в телесные симптомы, в форму аутоагрессии, "агрессия на себя" может проявиться в снижении успеваемости, в ощущении себя жертвой, в том, что ребенок может начать терять вещи, "притягивать" к себе "наказание". Может ли ребенок сказать вам "нет?", допустима ли в семье конфронтация мнений? Дают ли ребенку в чем-нибудь право выбора? Есть ли у него ощущение, что он может на что-то повлиять?

5. Ребенок может "зеркалить" агрессивное поведение авторитетных взрослых, может злиться "за кого-то" (в работе часто встречала семьи очень интеллигентные, в которых ребенок проживал за взрослых непроявленные и неосознаваемые ими эмоции). Часто ребенок "проявляет" своим поведением замаскированный конфликт в семье. Важно честно проанализировать свое взрослое поведение и свои реакции. Это не значит – стать агрессивным, это значит – найти приемлемый способ доносить информацию о своих потребностях.

6. Агрессия часто вырастает из ощущения небезопасности. Бывает компенсацией боли, обиды. Причем, ребенка могут обидеть в школе – а агрессию он может канализировать на бабушку или младшего брата. Важно внимательно многоуровнево исследовать ситуацию.

7. Агрессия бывает пассивной и активной (пассивной – например, показать язык за спиной человека, примкнуть свидетелем к "проявленным" агрессорам). Активная агрессия может быть вербальной или тактильной (вербальная – обзывалки, дразнилки, крик), тактильная – битье, телесное задевание.

8. На каждый вид агрессии – свой способ реагирования – при вербальной – мы можем говорить с ребенком. При тактильной – останавливаем руку, ставим блок, учим уклоняться от удара.

9. Важно помнить – малыши довербального периода (которые не умеют говорить человеческим связным языком) – вместо словесного контакта используют тело. Знакомятся, сыпя друг на друга песок, бросают игрушку, "дотрагиваясь", как бы растягивая свою руку до человека, который их интересует. Бьют лопаткой по голове, проявляя симпатию и расположение. Это не признак того, что растет маньяк и агрессор. Наша задача потихоньку в ролевых играх учить знакомству, осваивать коммуникативные навыки.

10. Если малыш бьет маму, папу, бабушку – и при этом улыбается. Скорее всего, это не агрессивное действие. Это для ребенка игра. Важно не подавать излишней эмоции в свою реакцию. Иначе у ребенка закрепится ощущение – "о! На мою игру отвечают". Важно смотреть прямо в глазки. Останавливать руку (да, 150 раз подряд) И очень внятно и спокойно говорить – "людей бить нельзя". Переключать внимание на другие игры.

11. Иногда дети, ожидая от нас включенности и именно телесного внимания, "оживляют" нас, "возвращают в тело" своими прикосновениями или ударами. Буквально, они своими ладошками кричат "эй, вернись". И таким детям в этот момент важны не столько интеллектуальные, сколько телесные игры. Уставшие родители могут положить на себя ребенка и играть "по кочкам-по кочкам, по маленьким кусточкам, в ямку – бух!" даже дети преклонного 6-летнего возраста могут радоваться этой игре.

12. В работе с агрессией важно – понять, нет ли органической причины, хронических заболеваний, температуры, гельминтоза (интоксикация может провоцировать вспышки агрессии. Часто агрессия вырастает из усталости и напряжения).

13. Если ребенок пережил опыт насилия, если было агрессивное медицинское вмешательство в тело ребенка, если с точки зрения ребенка, он "пострадал", но не получил компенсации – компенсация может быть агрессивной.

14. У детей старшего дошкольного и школьного возраста агрессия может прикрывать страх.

15. У малышей, детей во время кризиса 3 лет, подростков – контроля над эмоциями, пожалуйста, не ожидайте. Их поведение "не специальная игра в "достань родителя". Пожалуйста, поверьте, они не специально.

16. В работе с агрессией (и любыми вспышками эмоциональными) с трехлетками и подростками важно помнить, что одна из их неосознанных "задач" – обесценить маму. И тут очень важна наша собственная уверенность в себе, наша стабильная позиция – я чудесный Родитель для своего взрослеющего ребенка. Он говорит гадости, говорит даже, что ненавидит нас, но нашей любви от этого не меньше, и мы верим в то, что его любовь тоже не уменьшается. Эти слова и крики – пиковое состояние, которого они сами же через минуту испугаются.

17. Важно помнить, что в ответ на сложное поведение взрослого или ребенка у нас может быть выброс гормона кортизола – это гормон стресса. Он выключает нашу рациональность, он нас заставляет быстро действовать. Это естественно, если у нас есть живая человеческая реакция на сложное поведение (на крик, истерику, болезнь, агрессию). Я очень верю в то, что не смотря на наши огромные знания, мы остаемся человеками. НО под действием кортизола мы действуем так же импульсивно, как и ребенок. Важно сделать вдох-выдох, важно дать себе возможность чуть "остыть".

18. Важно эмоцию суметь осознать и назвать по имени. Если вы спросите у ребенка (важно задавать вопрос, а не утверждать) – ты расстроен? ты злишься? В первый момент реакция может усилиться. (А может и "разрядиться". Буквально, мы ребенку даем ощущение – что бы не случилось, в любых эмоциях – я с тобой).

19. Важно, чтобы у ребенка была возможность (профилактически) просто выплеска напряжения – батут, боксерская груша, подушечные бои, караоке, кричалки, иногда – компьютерные игры, рисование...

20. Агрессия – часто реакция на то, что важная потребность не реализована или реакция на то, что границы нарушены. Нам важно самим научиться осознавать свои потребности (об этом много пишется в книге "Язык Жизни") и корректно о них заявлять. И постепенно учить этому ребенка. Злость -это сила, которая дана нам для защиты. "Я добрый, но у меня есть здоровая злость, чтобы себя защитить" – одна из важных фраз-практик для детей и взрослых.

21. Мы своим поведением показываем ребенку, как реагировать на конфликт. Если в ответ на их агрессию, мы их бьем – мы только закрепляем это поведение.

22. Часто за сложным, "непродуктивным" поведением ребенка скрывается что-то для нас неизвестное и не очевидное.

23. Самая главная "практика" в работе с родителями – мысленно представить себя огромным, как океан и как высочайшая гора. С внутренним намерением – я огромный. Я взрослый. Я справлюсь.

"Матчасть. Книги: (авторов не помню) Воспитание с умом; Развитие мозга вашего ребенка; На одной волне; Язык жизни (автор Маршалл Розенберг); как говорить, чтоб подростки слушали (Фабер); на EdEra – открытый видеокурс по нейропсихологии", – посоветовала также Ройз список полезных книг.

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