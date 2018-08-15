Как бороться с ленью: важный совет

Главное в выполнении какой-либо сложной задачи – начать

Взбодрите себя. Фото: pixabay

Лень часто становиться ступором на пути к достижению поставленных целей. Кому-то повседневные вещи даются легко, в то время, как кто-то другой переживает целую эпопею с муками совести, борьбой чувства долга с ленью, обвинениями собственной персоны в слабоволии.

В чем кроется корень лени?

В этом различии коренится суть лени, а именно различие между "хочу делать" и "надо делать". Причина и собственно решение этой проблемы – мотивация. Например, кто-то где-то сказал, что знать несколько языков, обладать стройной фигурой хорошо. И человек решает для себя, что всенепременно возьмется за достижение этих целей.

При этом попытки заставить себя начать новую жизнь с определенного числа, определенного месяца имеют кратковременный эффект. Все, как правило, заканчивается на начальном этапе, на этапе покупки абонемента в зал или покупки тонны языковых самоучителей, к примеру.

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А все, потому что если человек сам для себя не определил, зачем он совершает то или иное действие, действие бессмысленно. Подсознание включает механизм экономии энергии – лень.

Конечно, зачем тратить жизненную энергию впустую? Поэтому совет для борьбы с ленью – попытаться найти свой ценный смысл в деятельности, которую не хочется выполнять. Например, язык хочется выучить для того, чтобы читать книги на языке оригинала, отправиться в путешествие, не испытывая трудностей при знакомстве с новой культурой. Заниматься физическими нагрузками хочется не из-за того, что это модно и все так делают, а потому что хочется чувствовать себя уверенным и здоровым в собственном теле.

Как побороть лень

Главное в выполнении какой-либо сложной задачи – начать. И при этом помнить, что любое сложное действие надо дробить на несколько простых. Не стоит сразу пытаться выполнить большой объем работы, это принесет разочарование раньше времени и мотивацию можно потерять. Язык за сутки не учится, 10 кг за это же время не уходят.

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Помнить нужно также и о том, что все легендарные люди, до приобретения такого статуса с чего-то начинали, у каждого есть своя история успеха. Можно взять за образец чей-то успех для вдохновения и действовать постепенно, но регулярно. Необходимо найти свой ценный смысл в любой деятельности и продолжать работать над собой на пути к совершенству.

Тем временем ученые выяснили, что из-за эволюции и гендерного неравенства мужчины ориентируются в пространстве лучше женщин. На когнитивные способности человека непременно влияет культура, в которой он живет.