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Как бросить курить: четыре простых правила

Главное не сорваться, говорят эксперты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Есть действенные способы бросить курить Фото: pixabay
Есть действенные способы бросить курить
Фото: pixabay

Психологи утверждают, что головная боль после отказа от сигарет – это нормально. Таким образом организм начинает настраиваться на жизнь без никотина.

"Это называется никотиновой ломкой или синдромом отказа от никотина. Курильщик думает, мол, покурю сейчас и мне полегчает", – отмечает психолог Яна Григорьева в общественно резонансном проекте канала "Украина" "Главная тема" с Еленой Кот.

Главное в такой момент – не сорваться. Головная боль, чаще всего, проходит через 72 часа после отказа от никотина. А вот пережить это сложное время без сигарет поможет простых четыре правила.

  1. Отложить – договариваться с собой: "Могу ли я отложить желание закурить еще на 10 минут или на полчаса?". И стараться отложить этот процесс как можно на дольше. Если не помогает, перейти к следующему этапу.
  2. Глубокое дыхание – подышите полной грудью несколько минут.
  3. Выпить воды маленькими и медленными глотками.
  4. Отвлечься – переключите свое внимание на другие вещи, максимально сконцентрируйтесь на этом.

При отказе от курения также наблюдается раздражительность, поэтому специалисты советуют выпить зеленый чай, принять расслабляющую ванную или же прогуляться на свежем воздухе.

"Многие начинают кушать сладкое в процессе отказа от никотина. Это не лучший вариант. Стоит добавить в рацион орехи, фрукты, овощи и пить много воды", – советует диетолог Мария Федоренко.

"Организм начинает обновляться буквально сразу же после последней выкуренной сигареты. Через 20 минут в норму приходит кровяное давление и пульс, а уже через 72 часа почти весь никотин выводится и организма. Спустя несколько недель лучше ощущается вкус и запах, а черз несколько месяцев увеличивается объем легких, проходит кашель и задышка", – добавила психолог Яна Григорьева.

Все эти плюсы, которые появляются в первое время после отказа от никотина, психолог советует запоминать, чтобы при желании закурить, которое настойчиво будет вертеться в голове около двух месяцев, не сорваться.

Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета. Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.

Смотрите видео: борьба с курением в развитых странах мира

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Источник: Сегодня
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