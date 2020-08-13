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Как быстро избавиться от плохого настроения: лайфхак психолога

Сегодня, 10:23

Настроение человека во многом зависит от его отношения к нему

У каждого человека бывают трудные дни, когда встал не с той ноги, с самого утра все валится с рук, а настроение такое, что хочется пролежать в постели весь день. Но не стоит отчаиваться, ведь плохое настроение тоже имеет право на существование. Впрочем, как и хорошее, рассказывает психолог Виктория Пашинская.

Как поднять настроение
Как поднять настроение

На своей странице в Instagram эксперт поясняет, что все дело только в нашем отношении к нему: вы поддаетесь волне либо сами задаете тон своему дню, плохое настроение поглощает вас полностью или вы смотрите на это со стороны – представьте, что скверное настроение на самом деле у кого-то другого. Со стороны оценить ситуацию и найти решение проблемы на трезвый ум гораздо проще, отмечает эксперт.

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Как быстро избавиться от плохого настроения: лайфхак

  • Если вы куда-нибудь идете, то поднимите глаза выше уровня горизонта.
  • Гуляете по улице? Рассматривайте небо, ведь это поразительно красиво и всегда по-особенному.
  • А если идете в помещении, то смотрите на людей.

Психолог пояснила, в чем суть таких методов: "Как только наши глаза поднимаются выше линии горизонта, в мозге начинает вырабатываться гормон счастья. Все очень просто", – подытожила Виктория.

Какие вещи могут поднять настроение женщинам – смотрите видео:

Тем временем другой психолог рассказала, как стать хорошей матерью.

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Источник: Сегодня
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