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Как быстро избавиться от стресса: эффективные лайфхаки

Сегодня, 16:23

Пандемия коронавируса сильно встревожила людей – за помощью к врачам обращается каждый второй

Коронавирус существенно повлиял на ментальное здоровье людей, признала Всемирная организация здравоохранения. Именно из-за пандемии и затяжного карантина люди стали более испуганными, тревожными – за помощью к врачам обращается почти каждый второй. Как избавиться от стресса, знают семейный врач Роман Параскевов и психолог Оксана Сашенко.

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, как влияет пандемия на психику людей и как бороться с избыточной тревожностью.

Полгода карантина – полгода стресса. Страх заразиться, тяжело заболеть или потерять работу, и как следствие – синдром ковид-стресса.

Пандемия коронавируса сильно встревожила людей. А такие чрезмерные переживания влияют не только на психику, но и на физическое состояние.

Как не поддаваться стрессу
Как не поддаваться стрессу

"Из-за паники пациенты что-то придумывают, приходят и говорят: "Мы принимаем антибиотики, там коронавирус". Болезни могут реагировать на стресс и обостряться", – рассказывает семейный врач.

Все чаще люди обращаются с головными болями, гастритами и проблемами со сном.

Стресс – враг здорового организма.

И состояние людей понятно, отмечает психолог, потому что тревога нужна для того, чтобы уберечь себя в опасных ситуациях. Поэтому полностью избавляться от этой эмоции не стоит, надо лишь уменьшить ее количество к минимуму. И для этого есть множество способов.

Как избавиться от стресса: лайфхаки

1. Займитесь творчеством

"На самом деле, тревожный фон полностью обусловлен теми событиями, в которых мы находимся. Тревога – одна из базовых эмоций человека, полностью от нее избавиться мы не можем. Есть творческие методы избавления от тревожности, например, можно нарисовать, как она выглядит, можно вылепить ее из глины или пластилина, можно выписать ее", – объясняет психолог.

Как избавиться от стресса
Как избавиться от стресса
Фото: Pexels

Но есть и другие не менее творческие способы снизить чувство тревоги. Например, можно представить ее цвет. Выберите из палитры карандашей тот, который напоминает вам тревогу, и выплесните ее на бумаге.

"С каждым нашим штрихом тревога покидает нас внутри и выливается на бумагу", – комментирует психолог.

2. Дышите

Но если рисование, это не ваше, следующий способ для вас. Чтобы успокоиться – надо дышать. Ведь по словам психолога – телесные методы борьбы с тревогой – самые действенные.

Как избавиться от стресса
Как избавиться от стресса
Фото: freepik.com

Упражнение "квадрат дыхания":

  • сделайте вдох за 3 секунды;
  • задержите дыхание на 3 секунды;
  • сделайте выдох за 3 секунды;
  • снова задержать дыхание.

Обычно, чтобы успокоиться, трех интервалов достаточно. Поэтому выполняйте элементарные упражнения и будьте спокойными и здоровыми.

Как можно неординарно преодолеть стресс – смотрите видео:

Тем временем мы также выяснили, как сделать обучение на карантине комфортным: советы психолога.

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Источник: Сегодня
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