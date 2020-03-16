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Как быстро справиться с тревогой: пять советов психолога

Возьмите свою жизнь под собственный контроль

Варвара Левская
Сегодня, 09:43

Мы живем в такое время, когда есть много предпосылок тревожиться. Можно переживать обо всем: от потери работы до заражения коронавирусом. В особенно тяжелые периоды, важно научиться не паниковать. Помните, что испытывать стресс перед неконтролируемой угрозой — естественно для нашей психики, но стоит различать тревогу и страх. Нам тревожно без причины, в то время как у страха всегда есть его предмет. Психотерапевт Вячеслав Халанский поделился рекомендациями, как снизить тревогу и позаботиться о своем психическом здоровье.

Приступ паники – это чувство внезапного и сильного беспокойства
Приступ паники – это чувство внезапного и сильного беспокойства
Фото: Pexels

1. Тревога появляется тогда, когда вы перестаете жить своей жизнью

Возможно, с детства родители решали за вас, что правильно, а что нет, лишая тем самым выбора. Или пытаетесь соответствовать чужим представлениям о вас, стараясь всем угодить. Тогда нет контакта с собой и внутренней опоры, от которой можно выстроить систему своих подлинных ценностей и приоритетов.

2. Внутренние установки мешают вам действовать

Задайте себе вопрос: что я хочу сделать? Как правило, тут же в голове возникает голос внутреннего критика, который останавливает вас. И вы боитесь что-то сделать, потому что могут осмеять или осудить. Это установки, которые достались вам от родителей. Гоните такие мысли прочь. Они вам только мешают.

Как украинцы справляются с тревожностью – смотрите видео:

3. Вы контролируете ситуацию

Да, вы не можете контролировать все, но что-то точно можете. Что это может быть? Начиная от самых обыденных вещей. Какой вы делаете выбор, с какими друзьями общаетесь, сколько времени проводите в соцсетях, какие новости читаете (если чувствуете зависимость от информации или эмоциональную подавленность, сделайте цифровой детокс). И даже в разгар эпидемии коронавируса можно постараться обезопасить себя и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

4. Задайте себе вопрос: что я хочу именно сейчас?

Очень простой вопрос, но нужно его тренироваться задавать себе почаще (особенно помня о пункте 1). Что для меня важно? Что мне нравится? Что я хочу изменить в моей жизни? Какие у меня цели? Чего я хочу добиться?

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Кроме того, теперь вы знаете, как справиться с внутренним критиком и начать действовать.

5. Важно помнить, что ситуацию вызова или угрозы можно изменить

Ведь многое зависит от нашего отношения и взгляда на проблему. Можно посмотреть на ситуацию как на угрозу, а можно как на вызов. Покинуть свое привычное пространство и сделать что-то большее. Вырасти, стать более зрелым. Выйти за рамки своих возможностей (например, пойти на обучающие курсы, как вы давно хотели). И тогда вызов тревоги превращается в возможность.

Тем временем мы выяснили, как правильно разговаривать с детьми на серьезные темы про секс, смерть, аборт и развод.

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психолог психология тревога
Источник: vyacheslavkhalanskiy.com.ua
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