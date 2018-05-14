Как быть счастливым, когда что-то идет не так: советы тренера по счастью

По словам Аллы Клименко, люди относятся к вам так, как вы относитесь к себе

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Быть счастливыми хотят все, но удается этого достичь не многим. Особенно трудно ощущать себя счастливым, когда что-то идет не так.

Но не все обстоит настолько печально, даже в тяжелые времена. Просто важно научиться быть счастливым.

Психолог, мотивационный спикер и тренер по счастью Алла Клименко в Instagram назвала основные тезисы, как быть счастливым, когда что-то идет не так:

1. Если вы оказались на дне глубокой ямы, первым делом перестаньте копать.

2. Признайте и примите ситуацию, в которой оказались. Это вовсе не будет означать, что вы хотите в ней оставаться. Это будет означать, что вы больше не закрываете на нее глаза и готовы действовать.

3. Что делать, когда полная безнадега? Использовать "эффект скалолаза". Попадая на узкое место во время подъема по скале, скалолаз может сосредоточиться только на настоящем моменте. Для него нет ничего важнее, чем следующий шаг.

Если случилось что-то очень сложное и неожиданное и вам тяжело понять, как теперь жить всю жизнь, месяц или даже ближайшую неделю, просто сосредоточитесь на сегодняшнем дне.

4. Препятствия – это возможности. Главные уроки мы получаем, когда жизнь делает нам больно. Большинство рывков, скачков и изменений происходят, когда у нас возникают трудности. Проанализируйте свое прошлое и найдите этому подтверждение.

5. Чаще задавайте себе 2 вопроса:

- Вижу ли я связь между тем, что сейчас происходит в моей жизни (трудности, с которыми я столкнулся) с моими истинными целями? Чаще всего взаимосвязь очевидна.

- В чем урок или подарок судьбы в этой ситуации?

6. Несчастливыми нас делает не окружающий мир и даже не наши мысли относительно окружающего мира. Несчастными нас делает то, что мы этим мыслям верим. Не все, что мы думаем – правда.

7. Признаки того, что вам стоит задуматься о любви к себе:

- самокритика

– критика в адрес других

– оценка себя и сравнение с другими людьми

– постоянные оправдания

– чувство вины

– неумение говорить и принимать комплименты – постоянное отодвигание себя на последнее место

– желание настоять на своей правоте

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8. Люди относятся к вам так, как вы относитесь к себе. Весь мир относится к вам так, как вы относитесь к себе. Обратите на это внимание и начинайте уже скорее себя любить.

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