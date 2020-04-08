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Как держать нервы в порядке: психолог развенчала мифы о нервных клетках

Ученые доказали, что нервничать – не смертельно, нервов хватит на всех

Варвара Левская
Сегодня, 12:47

Часто говорят: не нервничайте, потому нервные клетки не восстанавливаются. Оказывается, это не так. Ученые доказали, что нервничать – не смертельно, нервов хватит на всех. Более того, на этот процесс можно влиять. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", психолог развеяла популярный миф и поделилась секретами – как держать нервы в порядке до глубокой старости.

Как перестать волноваться
Как перестать волноваться

Царапина заживет, сломанная кость срастется, а вот нервные клетки надо беречь, ведь они не восстанавливаются. Так считали раньше. И ошибались.

"Сами нервные клетки не делятся. Когда-то их искусственно пытались делить, от чего они просто погибали. Вот откуда пошел миф "нервные клетки не восстанавливаются", – объяснила психолог Наталья Подлесная.

Но ученые все же доказали, что нейрогенез, то есть процесс образования новых нейронов и связей между ними, продолжается до старости.

"Все, что ребенок видит, трогает, нюхает, понимает – формирует новые связи и новые нервные клетки", – комментирует эксперт.

Как без нервов и криков разбудить ребенка в школу – смотрите видео:

Правда, с возрастом этот процесс замедляется. Но есть несколько действенных советов, как сохранить хорошую память и ясный ум до старости:

1. Быть физически активным

Во время занятий спортом мышцы вырабатывают особый белок, положительно влияет на рост новых нейронов. Бежать марафон – не обязательно, достаточно просто двигаться. Чем больше, тем лучше.

2. Ежедневно изучать что-то новое, учить наизусть

А также можно делать привычные вещи по-другому. Например, если вы – правша, попробуйте писать или чистить зубы левой рукой. А для старшего поколения будет полезно разобраться в смартфоне или пройти до конца компьютерную игру.

3. Увеличить промежуток времени между приемами пищи

Например, есть два раза в день. Есть исследования, которые доказывают, что ограничение калорий и периодическое голодание способствует нейрогенезу. Но прежде, чем прибегать к таким экспериментам, проконсультируйтесь с врачом.

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Конечно, лучше напрасно не нервничать. Но если все же пришлось – не волнуйтесь, на месте разрушенных нервных клеток появятся новые. Это называется нейрогенез. А чтобы он проходил быстрее, позаботьтесь о своей физической активности, ежедневно изучайте что-то новое, а если позволяет врач, попробуйте уменьшить количество приемов пищи.

Тем временем мы выяснили, как избавиться от ненужных вещей по всем правилам фен-шуй.

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Источник: Сегодня
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